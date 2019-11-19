السعودية تتعادل سلبيًا مع باراغواي استعدادًا لخليجي 24

حسم التعادل السلبي لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره منتخب باراغواي، في مباراة ودية احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، استعدادًا لخليجي 24.

وتقاسم المنتخبان السيطرة في الشوط الأول، مع أفضلية لمنتخب باراغواي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب السعودي وفرض سيطرته وكاد لاعبه مختار علي أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس فيرنانديز الذي أبعدها بصعوبة.

وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في خليجي 24 بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء المقبل، في حين ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 بالمجموعة الثانية، برفقة كل من عمان حاملة اللقب، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة الآسيوية برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يتلقَ الأخضر أي هزيمة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وستكون بطولة خليجي 24 بمثابة تحدٍ للمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رينادر، الذي أشرف على تدريب الفريق مؤخرًا، بعد الرحيل عن منتخب المغرب عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا، والخروج من دور الـ 16 على يد منتخب بنين.