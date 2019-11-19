الجمهور السعودي يطالب بإقامة حفل اعتزال للنجم سعيد العويران على غرار ياسر القحطاني

دشن الجمهور السعودي هاشتاغًا باسم ”العويران_يستحق_حفل_اعتزال“؛ للمطالبة بإقامة حفل اعتزال للاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق سعيد العويران، بعد الإعلان رسميًا عن إقامة حفل اعتزال نجم الهلال ياسر القحطاني.

وشدد المغردون على أن العويران يستحق هذا التكريم نظير إنجازاته مع المنتخب، وأهمها هدفه الشهير في نهائيات كأس العالم لعام 94.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق ورئيس هيئة الترفيه الحالي، قد وعد بإقامة حفل اعتزال للعويران، العام الماضي، في أحد الملاعب الرياضية، قبل أن يرحل عن منصبه.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ آنذاك، في رد على المتابعين الذين طالبوا بإقامة حفل اعتزال لسعيد العويران، قائلًا: ”حاضر ويستاهل“.

وكان العويران مثل ”الأخضر“ في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل هدف الفوز للمنتخب السعودي على منتخب بلجيكا (1-0).

وسبق لتركي آل الشيخ أن تكفل بحفل اعتزال فؤاد أنور، كما تكفل باعتزال فهد الهريفي، لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق.

وقال مغرد باسم ”قلم حر“: ”الكابتن سعيد العويران أحد أشهر اللاعبين محليًا وآسيويًا وعربيًا وعالميًا، كان مبدعًا مع أقوى جيل في الشباب، كان موثرًا مع أقوى جيل للمنتخب عام 94، كان ولا يزال صاحب واحد من أجمل الأهداف بتاريخ المونديال، يستحق أكثر من حفل اعتزال“.

الكابتن ،، سعيد العويران

أحد أشهر اللاعبين محلياً وآسيوياً وعربياً وعالمياً ،

كان مبدعاً مع اقوى جيل في الشباب ،

كان موثراً مع اقوى جيل للمنتخب عام ٩٤ ،

كان ولازال صاحب واحد من أجمل الأهداف بتاريخ المونديال ????

يستحق أكثر من حفل اعتزال????@saeed_alowiran#العويران_يستحق_حفل_اعتزال pic.twitter.com/SGHbF97htg — قلم حر (@saaf_nfc) November 19, 2019

فيما تساءل مشجع آخر: ”ماذا قدم ياسر القحطاني حتى يتم إقامة حفل اعتزال له وعلى حساب الأسطورة سعيد العويران هداف تصفيات كأس العالم 94 وصاحب الإنجازات العالمية“.

ماذا قدم ياسر القحطاني حتى يتم إقامة حفل إعتزال له وعلى حساب الأسطورة سعيد العويران هداف تصفيات كأس العالم 94 وصاحب الإنجازات العالمية شاهد أرقام الاسطورة سعيد ????????@saeed_alowiran @Turki_alalshikh #العويران_يستحق_حفل_اعتزال pic.twitter.com/ssEjBLwRb8 — ???? حاتم بطل الدوري 17???? (@_hatm1) November 19, 2019

وأشار المغرد مبارك العدواني: ”هدفه في كأس العالم ضد بلجيكا، بتاريخ بعض من نقول عنهم أســاطير“.

هدفه في كأس العالم ضد بلجيكا ..!

بتاريخ بعض من نقول عنهم أســاطير !!#العويران_يستحق_حفل_اعتزال pic.twitter.com/72hcmV7GNa — مبارك العدواني (@maladwani1) November 19, 2019

ونشر المغرد فهد القثامي فيديو للعويران يوجه رسالة لتركي آل الشيخ، قائلًا: ”افعلها يا أبو ناصر، والله الكابتن يستاهل“.

اعتزال القحطاني

وأعلن ياسر القحطاني عن مشاركة الرباعي الليبي طارق التايب والروماني رادوي والسويدي كريستيان ويلهامسون إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ في مباراة اعتزاله التي ستقام في الأول من ديسمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وسيتم يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، طرح تذاكر اعتزال ياسر القحطاني لاعب الهلال والقادسية والمنتخب السعودي السابق، والذي سيشهد مواجهة فريق “Y 20” أمام الهلال.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه الشخصي في ”تويتر“، طرح تذاكر حفل الاعتزال، والذي يأتي ضمن موسم الرياض الذي يمتد حتى نهاية يناير من العام المقبل.

وسيخوض فريق ”Y 20“ المطعم بعدد من النجوم العالميين مثل الإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي، بالإضافة إلى الكاميروني صامويل إيتو والهولندي روبن فان بيرسي، المواجهة أمام فريق الهلال بكامل نجومه، مطلع ديسمبر المقبل.

ولعب ياسر القحطاني في صفوف الهلال منذ 2005 وحتى صيف 2018 عندما أعلن اعتزاله كرة القدم.