التشكيلة الرسمية لمباراة السعودية ضد باراغواي الودية

أعلن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيلته الرسمية للمواجهة الودية ضد باراغواي، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد الملقب بـ“الملز“.

وتأتي مباراة الأخضر الودية من أجل الاستعداد الجيد لخليجي 24 التي ستقام بعد أيام معدودة في قطر، حيث يريد المنتخب السعودي الاستعداد بكل قوة للتتويج باللقب.

ويتواجد المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 بالمجموعة الثانية، برفقة كل من عمان حاملة اللقب، بالإضافة إلى الكويت والبحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.

وتأتي المباراة بعد أيام من خوض المنتخب السعودي مواجهته أمام أوزبكستان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم المقرر إقامته في قطر عام 2022.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة الآسيوية برصيد 8 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، ولم يتلقَ الأخضر أي هزيمة، وسجل لاعبوه 8 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

وستكون بطولة خليجي 24 بمثابة تحدٍ للمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رينادر، الذي أشرف على تدريب الفريق مؤخرًا، بعد الرحيل عن منتخب المغرب عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا، والخروج من دور الـ 16 على يد منتخب بنين.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالآتي:

* حراسة المرمى: فواز القرني.

* خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام.

* خط الوسط: عبدالعزيز البيشي – عبدالرحمن الدوسري – عبدالإله المالكي – يحيى الشهري.

* قلب الهجوم: عبدالله الحمدان – فراس البريكان.