رسميًا.. احتراف حارس الشارقة ماجد مصبح ومهاجم اتحاد كلباء أحمد النقبي في ليغانيس الإسباني

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عبر موقعه على الإنترنت، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليغانيس المنافس في الدوري الإسباني لاحتراف حارس الشارقة ماجد محسن مصبح ”مواليد 1996″، ومهاجم اتحاد كلباء أحمد عامر النقبي ”مواليد 1998“.

وقال المجلس إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء؛ للإعلان رسميًا عن تفاصيل الاتفاقية، ويتحدث فيه الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي ورئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة محسن مصبح ورئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم علي حسن اللوغاني، وبحضور اللاعبين محسن مصبح والنقبي.

وكشف المجلس عن أن ليغانيس سيعلن تقديم اللاعبين لجماهيره بين شوطي مباراة الفريق المقبلة أمام برشلونة، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة 14 لليغا على ملعب ”دي بوتراك“ في الضاحية الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الحزامي في بيان، إن ”سعي مجلس الشارقة الرياضي لإطلاق مشروع احتراف لاعبين مواطنين من الإمارة في دوريات أوروبية يتماشى مع توجيهات ورؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الرياضة“.

لافتًا إلى ”أن نجاح المجلس في هذه المبادرة جاء بفضل السمعة الطيبة لدولة الإمارات والمكانة العالمية التي يحظى بها سمو حاكم الشارقة، وهذا ما لمسه الجميع بعد زيارته الناجحة إلى إسبانيا، الشهر الماضي“.

تعاون متكامل

وقال الحزامي: ”يسعى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى تبني مشروع متكامل لتطوير منظومة الاحتراف من خلال أفكار مبتكرة وبآليات منضبطة لمساعدة لاعبينا وأنديتنا وتشجيعهم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الدوريات الأوروبية في سن مبكرة، مما سينعكس إيجابًا على كرة الإمارات“.

بالإضافة إلى ”أن نجاح اللاعب الإماراتي بالخارج سيضيف سمعة وقيمة مضافة للاعبينا في الأندية التي يحترفون بها، وبالتالي سيكونون سفراء للعبة في الخارج لجذب مزيد من اللاعبين المواطنين، كما أن اللاعب المحترف سيعود بالخبرات والاحتكاك التي سيقوم بنقلها إلى زملائه والأجيال المقبلة، سواء أصبح مدربًا أو اتجه للعمل الإداري“.

وأضاف: ”تجربة الاحتراف الخارجي مفيدة بكل المقاييس على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية، بشرط أن تكون تجربة حقيقية وناجحة، وهذا هو هدفنا في مجلس الشارقة الرياضي“.

لماذا ليغانيس؟

وأشار الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إلى أنه سيتم الإعلان في المؤتمر الصحفي بشكل مفصل عن الاتفاق.

وقال: ”من المعروف للجميع أن إسبانيا من الدول المتطورة للغاية في كرة القدم، وقد نجحت في السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الاحتراف، وخاصة الاهتمام بالناشئين وإنشاء أكاديميات بمواصفات عالمية جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم“.

واضاف: ”تمكنت إسبانيا ودول أوروبية عديدة من تحقيق هذه الطفرة الكبيرة من خلال سن قوانين وتشريعات مرنة للرياضة بمقومها الاحترافي، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال الرياضة وفتحت الباب أمام عقد شراكات لتبادل الخبرات، وهذا ما نحاول الاستفادة منه مع نادٍ واعدٍ مثل ديبورتيفو ليغانيس، الذي يتميز بأنه بيئة رياضية جاذبة، بما يملكه من احترافية عالية وشفافية ووضوح في نظام العمل داخل النادي، بالإضافة لترحيبهم الشديد لبناء علاقات وروابط بيننا تخدم مصالح الطرفين“.