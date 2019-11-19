لماذا يستعين نادي الهلال بشركة أمنية خاصة في اليابان؟ (فيديو)

سينضم المهاجم السوري عمر خربين إلى بعثة الهلال في اليابان يوم الخميس بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويستضيف المنتخب السوري في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في الإمارات نظيره الفلبيني ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى.

وتتصدر سوريا المجموعة من أربعة انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة متقدمة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين.

ونشر حساب الهلال على تويتر اليوم العديد من الصور للتدريب الثاني للفريق في سايتاما استعدادًا لخوض إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام أوراوا رد دياموندز الياباني يوم الأحد المقبل.

ادارة نادي #الهلال تستعين بشركة أمنية لمرافقة البعثة في اليابان لعدم مضايقة اللاعبين pic.twitter.com/SfPFrHS71L — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) November 19, 2019

شركة أمنية

وقال الإعلامي سعد السبيعي، إن بعثة الهلال في اليابان استعانت بشركة أمنية لتأمين تحركات الفريق هناك حتى إلى ما بعد المباراة.

ومن المقرر أن تقوم هذه الشركة الأمنية بتأمين تحركات اللاعبين دون أن يتم التعرّض لهم من أي شخص أو أحد الجماهير خلال فترة إقامة الهلال في اليابان.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق ركز على الجوانب الفنية والتكتيكية، في ثاني تدريبات الفريق منذ وصوله لليابان.

وطبق الروماني في الجزء الأول من المران، عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة، قبل أن يعمد إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتدريبات التكتيكية، قسم بعدها اللاعبين لخوض تدريب بالكرة على جزء من مساحة الملعب.

ووصلت بعثة الهلال بالفعل إلى اليابان استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل التي يحتاج خلالها الفريق للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي إذ كان خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وخاض أوراوا مباراة الذهاب دون الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا الموقوف ليشارك بدلًا منه فوكوشيما لكن نيشيكاوا سيكون حاضرًا في الإياب.