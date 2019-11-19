لماذا رفض فيتوريا مدرب نادي النصر دخول عبدالفتاح آدم تدريبات الفريق؟

رفض روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، دخول اللاعب عبدالفتاح آدم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغم تحسن حالة اللاعب العائد من الإصابة.

وانضم آدم لنادي النصر مطلع هذا الموسم قادمًا من التعاون.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، اشترط فيتوريا خضوع آدم لفحص طبي جديد للتأكد من زوال السوائل حول الركبة بشكل تام.

تأجيل جولتين في الدوري السعودي بسبب خليجي24

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًّا، مشاركة المنتخب السعودي الأول في بطولة كأس الخليج الـ24، (خليجي 24)، التي تقام في قطر وتنطلق يوم الـ26 من الشهر الحالي، على أن يتم تأجيل الدوري السعودي.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي: إن رئيس الاتحاد السعودي عقد اجتماعًا مع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وممثلي الأندية بشأن مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي والمنتخب الأولمبي في كأس آسيا.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: ”عقد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل اجتماعًا مع رئيس رابطة الدوري السعودي مسلي آل معمر وممثلي الأندية التي لديها لاعبون دوليون في المنتخب الأول والأولمبي، وأكد المسحل أهمية مشاركة المنتخبات بشكل مشرف في البطولتين المقبلتبن، كأس الخليج العربي للمنتخب الأول، وكأس آسيا تحت 23 عامًا للمنتخب الأولمبي“.

وأضاف: شهد الاجتماع الاتفاق مع رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية على: 1. إقامة الجولة العاشرة من الدوري السعودي في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة الـ18:20 مع تأجيل الجولتين الـ 11 والـ12، في أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي“.

2. إقامة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين خلال كأس الخليج العربي في الفترة بين 4-7 ديسمبر، ودور الـ8 خلال شهر يناير 2020.

3. انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي يوم الـ15 من ديسمبر المقبل“.

4. ستقوم لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي بإعادة جدولة الجولات 11-15 من الدوري السعودي“.

وتنطلق بطولة كأس الخليج في الـ 26 من الشهر الحالي، ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت يوم الـ27 من نوفمبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم الـ8 من ديسمبر.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية مع الكويت، أكثر المنتخبات تحقيقًا للقب كأس الخليج، إلى جانب منتخبي البحرين وعمان، علمًا أن الأخضر السعودي حقق لقب البطولة 3 مرات، آخرها العام 2003.