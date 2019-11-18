عبر رسالة شفوية.. صحيفة تركية: غوميز مهاجم الهلال يرغب بالعودة لغالاتا سراي‎‎

فجّرت صحيفة ”haber7“ التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن رغبة بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي بالعودة لناديه السابق غالاتا سراي التركي، عبر رسالة شفوية أرسلها لإدارة ناديه السابق.

وتحدثت الصحيفة عن علاقة المهاجم السابق للنادي التركي والهلال الحالي مع رئيس النادي التركي عندما التقيا في مطار إسطنبول في وقتٍ سابق، ورفض غوميز إلقاء التحية على رئيس ناديه السابق.

وتحدثت ”haber7“ عن أن غوميز غاضب من رئيس ناديه السابق بعدما تحدث عن رحيل غوميز بسبب البحث عن الأموال، وتصريحات اللاعب الذي اتهم ناديه التركي بإبعاده رغبة في الحصول على أكبر قدر من المال.

وانضم غوميز للنادي التركي صيف العام 2017 مقابل 2.5 مليون يورو قبل أن يرحل للهلال السعودي مقابل 6 ملايين يورو.

ويستعد غوميز لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني يوم الأحد المقبل على استاد سايتاما في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت مباراة الذهاب في الدور النهائي من المسابقة قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف سجله محترف الفريق البيروفي آندريه كاريلو في شوط المباراة الثاني من تمريرة عرضية من اللاعب محمد البريك.