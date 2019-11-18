رد إبراهيم العيسى لاعب النصر السابق على اتهامه في ذمته بعد تمنيه فوز أوراوا على نادي الهلال

تمنى إبراهيم العيسى لاعب النصر السعودي السابق فوز أوراوا رد دياموندز الياباني على الهلال في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم الأحد المقبل، ليثير الكثير من الجدل الذي وصل إلى اتهامه في ذمته.

وقال العيسى في حوار مع صحيفة ”الرياضية“ عن توقعاته لمباراة الإياب عقب فوز الهلال بهدف نظيف في الرياض في مباراة الذهاب ”أتوقع أن يدخل الهلال المباراة بتركيز عالٍ بعد فوزه ذهابًا ، وأن يقدم مردودًا قويًّا ينتهي إلى تحقيق البطولة الآسيوية“.

لاعب النصر السابق ابراهيم العيسى وعضو لجنة المسابقات للموسم الماضي يتمنى اوراوا يفوز باللقب الآسيوي الموسم الماضي الهلال لعب خلال شهر كامل مبارياته في العربيه والمحليه والعيسى كان عضو بالمسابقات .. احسنو النيه بس pic.twitter.com/lIuBBWYPSH — ابـوروان الهلالي (@Hilali_1515) November 16, 2019

لكنه في نفس الوقت أجاب على سؤال بشأن أمنياته بفوز الهلال باللقب باعتباره مشجعًا للنصر الغريم التقليدي للهلال في العاصمة الرياض ”بالطبع لا، أتمنى أن يحقق فريق أوراوا رد دياموندز الياباني البطولة“.

وعقب هذا التصريح الذي استفز الكثير من عشاق الهلال اتهم البعض العيسى في ذمته باعتباره كان عضوًا في لجنة المسابقات للاتحاد السعودي.

ابراهيم العيسى تم تعيينه في لجنة المسابقات بتاريخ 13/2/2019 و بطولة اسيا انتهت بتاريخ 1/2/2019 يعني انضم للجنة بعد نهاية البطوله باسبوعين و الاخ فياض يتهمه انه هو اللي منع ايقاف الدوري اثناء بطولة اسيا هههههه عشان تعرفون شلون يهلسون على جمهورهم pic.twitter.com/6JJYpRvqm8 — خيشة نوم بطل الدوري (@abonooom) November 17, 2019

وتفاعل الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل مع القضية وكتب تغريدة على حسابه في تويتر ووجهها إلى العيسى قائلًا فيها: “ كثير من الإعلام المهتم بالشأن الهلالي استفزه تصريح إبراهيم العيسى لاعب النصر بشأن أمنيته في حصول أوراوا على البطولة الآسيوية الحالية، وأخذوا يتهمونه أنه خلف استمرار الدوري خلال كأس آسيا مطلع العام الحالي في الإمارات كونه كان عضوًا في لجنة المسابقات، رغم أن الحقيقة تقول إنه تم تعينه بعد قرار استمرار الدوري بقرابة أربعة شهور“.

ورد العيسى على تغريدة المريسل قائلًا ”رب العالمين موجود وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتهمني في ذمتي“.

رب العالمين موجود وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتهمني في ذمتي https://t.co/qnq5ZOipAs — ابراهيم العيسى (@13C0o) November 18, 2019

وكان المريسل قد عرض أمس الأحد قائلًا ”اذا لم يعتذر له من اتهمه، فعليه التوجه للجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم وطلب رفع دعوى قضائية ضد من اتهمه وشكك فيه حتى لو لم يكن موجودًا في اللجنة حاليًا. هؤلاء للأسف الشديد يضعفون رسالة الإعلام أمام المتلقي وذلك بدخولهم في الذمم و التشكيك فيها دون أدلة“.

إياب قوي

ووصلت بعثة الهلال بالفعل إلى سايتاما استعدادًا لمباراة الإياب يوم الأحد المقبل التي يحتاج خلالها الفريق إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليتوج بلقبه القاري الثالث في تاريخه بعد عامي 1992 و2000.

والتقى الفريقان في نهائي البطولة عام 2017 حيث تعادلا بنتيجة 1-1 في الرياض قبل أن يحقق أوراوا الفوز 1-صفر في سايتاما ليتوج باللقب الثاني له في تاريخه.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة بنظامها الحالي حيث كان قد خسر نهائي عام 2014 أيضًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي.

والهلال هو الفريق الوحيد الذي خاض أكثر من نهائي واحد في دوري أبطال آسيا دون حصد اللقب.

وخاض أوراوا مباراة الذهاب دون الحارس الأساسي شوساكو نيشيكاوا الموقوف، ليشارك بدلًا منه فوكوشيما لكن نيشيكاوا سيكون حاضرًا في الإياب.