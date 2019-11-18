عودة الحكام السعوديين لإدارة المباريات بدءًا من الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

شدد الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد القدم السعودي، يوم الإثنين، على أن الحكام السعوديين سيعودون إلى قيادة المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدءًا من الجولة الـ13.

وقال تريساكو في حديث لصحيفة ”الرياضية“، إن جميع مباريات الجولة الـ13 من الدوري، ستتم إدارتها من قبل حكام سعوديين.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الإسباني سيجتمع بمدربي ومديري فرق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الإثنين؛ لتثقيفهم حول تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“.

وغاب الحكم السعودي فترة طويلة عن المشهد، بعد الاعتماد على طواقم حكام أجنبية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ لتتقلص فرصة ظهوره ولم يشارك سوى كحكم رابع فقط.

وفي أكثر من مناسبة، أكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، أن عودة الحكم المحلي ضمن خطة مجلسه، بجانب أن الإسباني فرناندو تريساكو، أوضح أن الحكام السعوديين سيخضعون لبعض الدورات التدريبية قبل عودة الاعتماد عليهم من جديد.

وخضع عدد كبير من الحكام لاختبارات لياقية وميدانية في 18 و19 نوفمبر الجاري، وقد تم إبلاغ الحكام بأن من يجتاز الاختبارات اللياقية والميدانية سيقود عددًا من المباريات في دوري المحترفين باستثناء مباريات الديربي والكلاسيكو، حيث ستسند إدارتها لحكام أجانب.

يذكر أن الحكم السعودي بدأ العودة في الجولة التاسعة من خلال الحكم الرابع، على أن تتم عودتهم بالكامل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.