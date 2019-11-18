تقارير: نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم الأرجنتيني لوسيانو أكوستا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، أتمت اتفاقها مع صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا، لاعب نادي دي سي يونايتد الأمريكي، البالغ 25 عامًا.

وحسب ما نقلت صحيفة ”المدينة“، فإن إدارة الاتحاد تنتظر رد المدرب الهولندي تين كات على اللاعب لإتمام عملية التعاقد من عدمها.

وحال موافقة المدرب فإن اللاعب سيحل بدلًا من مواطنه الأرجنتيني فيشيو أو التشيلي فيلانويفا، وإن كان الأقرب للرحيل هو اللاعب الأرجنتيني.

وينتهي عقد أكوستا، صاحب الـ25 عامًا، مع ناديه الأمريكي بنهاية العام الحالي، ويتميز اللاعب بمهارة فائقة، وقد سبق له اللعب في صفوف إستوديانتيس دي لا بلاتا، وبوكا جونيورز.

يذكر أن اللاعب كان محط أنظار باريس سان جيرمان ومان سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مقطع قصيـر للنجم الارجنتيني لوسيانو اكوستا والذي تلقى عرضا رسميا من نادي الاتحاد هذا الاسبوع ???????????? pic.twitter.com/kkWjpdNCb7 — عبدالله الأسطورة ???????? (@abod_181) November 15, 2019

من جهة أخرى، وحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، سيتم ضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي لقائمة الفريق بديلًا عن التشيلي لويس خيمينز، الذي تم الاستغناء عنه.

وحسب الصحيفة سيتم التعاقد مع ثنائي أجنبي على أقل تقدير في مركزي الوسط والهجوم، فيما تحوم الشكوك حيال وجود رغبة في تغيير على الصعيد الدفاعي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تتجه نحو التجديد مع الحارس الشاب أمين بخاري الذي شارف عقده على الانتهاء، وذلك بعد أن جددت عقد المحترف البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا لموسمين إضافيين، في إطار مساعيها الرامية للحفاظ على مكتسبات الفريق.

ويطمح الاتحاد لتدعيم صفوفه بأقوى العناصر، من أجل تحسين وضع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل العميد المركز الثالث عشر، برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، فضلًا عن خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الناقد الرياضي عايد الرشيدي، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه منع نادي الاتحاد، من التعاقدات الشتوية، في يناير المقبل.

والاتحاد يواجه عددًا من القضايا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، إذ إنه أصبح مطالبًا بدفع مبلغ 100 مليون ريال، كمستحقات متأخرة لبعض المدربين واللاعبين السابقين.

وقال الرشيدي في تصريحات لبرنامج ”24 الرياضية“: ”أتحدى أي إعلامي أن يكون على علم بأن الاتحاد ممنوع من التعاقدات في الانتقالات الشتوية المقبلة.. فهناك كارثة إدارية حقيقية في هذا النادي“.

واعتبر الناقد الرياضي، أن إدارة الاتحاد، تحاول إخفاء هذه الكارثة، بإشغال جماهيرها بقضايا وهمية، مثل صراع العمادة مع الوحدة، أو أن العميد هو السبب في تأسيس نادي النصر.