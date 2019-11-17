وصف ما يحدث في الأهلي بـ“لعب العيال“.. سلطان الغشيان طالب ماجد الفهمي بالاعتذار على الهواء (شاهد)‎

وصف الإعلامي السعودي ماجد الفهمي ما يحدث في النادي الأهلي بـ“لعب عيال“.

وقال ماجد الفهمي في برنامج ”الدوري مع وليد“ اليوم الأحد: ”أزمة الأهلي هي الأبرز هذا الموسم، أزمة غريبة في نادٍ رجاله من أسسوا الرياضة في البلد، ونادٍ كان يصرف على الأندية إلى وقت قريب، ونادٍ الانتخابات موجودة فيه من 58 سنة، الأهلي هو أرامكو السعودية“.

وأضاف ”أشياء كثيرة كانت تُخفى بفضل الحكمة، لوجود رجل يقرب لا يفرق، أنا آسف على الكلمة، لكن ما يحدث لعب عيال“.

وقاطع سلطان الغشيان مقدم البرنامج ماجد الفهمي، وطالبه بسحب الكلمة والاعتذار عنها، ليرد الفهمي ”أعتذر لاثنين فقط، الأمير منصور بن مشعل (المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي)، وأحمد الصائغ (رئيس النادي)، ما يحدث هو أن أناسًا يستغلون وضع الأهلي ويحرضون من خلف الكواليس“.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي السعودي، طالب الرئيس أحمد الصائغ وأعضاء مجلس إدارته بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء هذا الطلب، بحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“؛ من أجل النظر في المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة طوال الفترة الماضية، إلى جانب التصويت على حله، مقترحًا الخميس 28 نوفمبر الجاري موعدًا لعقدها.

وكانت الخلافات بين الأمير منصور بن مشعل والمهندس أحمد الصائغ قد نشبت بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي، حيث كان يرفض الأمير الأهلاوي قرار الإقالة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، متأخرًا عن الهلال والنصر صاحبي المركز الأول (مكرر) بفارق 3 نقاط، حيث يملك الأخيران رصيد 20 نقطة.

ويلعب الأهلي مع الفيصلي يوم 23 نوفمبر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.