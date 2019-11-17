نادي الهلال السعودي يتجه لتجديد عقد كارلوس إدواردو

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها ستبدأ إجراءات تجديد التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو عقب إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وستسعى إدارة النادي السعودي إلى إنهاء الاتفاق مع إدواردو الذي يقدم مستويات رائعة مع الزعيم قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.

الجدير بالذكر أن عقد البرازيلي كارلوس إدواردو مع الهلال ينتهي في شهر يونيو من العام المقبل، وسيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل.

وتخشى إدارة الهلال من دخول الأندية الإماراتية والصينية والأوروبية في سباق لضم اللاعب قبل أن تنتهي من تجديد تعاقده.

وكان إدواردو قريبًا من الانضمام لنادي شباب الأهلي دبي قبل أن يبالغ الهلال في طلباته المادية، ويُفشل الصفقة.

ودخل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو تاريخ الدوري السعودي، بعد هدفه في مباراة ناديه الهلال مع الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، الشهر الماضي.

وسجل كارلوس إدواردو هدفًا من تسديدة متقنة في الدقيقة 32، وهو الهدف رقم 50 للمهاجم البرازيلي في المسابقة، وأصبح إدواردو خامس لاعب يسجل 50 هدفًا أو أكثر في تاريخ الدوري السعودي.

وينفرد النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالرقم القياسي للاعبين الأجانب برصيد 109 أهداف، ويأتي البرازيلي الآخر إلتون خوزيه في المركز الثاني برصيد 64 هدفًا، وقد لعب للنصر، والفتح، والقادسية.

ويحتل الكونغولي دوريس سالومو، الذي لعب للفتح، المركز الثالث على قائمة الهدافين الأجانب وفي جعبته 56 هدفًا، ويتواجد برازيلي ثالث على قائمة أفضل الهدافين في الدوري السعودي، وهو فيكتور سيموس اللاعب السابق للأهلي وسجل 53 هدفًا، ويأتي خلفه مواطنه كارلوس إدواردو لاعب الهلال وبفارق 3 أهداف فقط (50 هدفًا).