سبب رفض نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع جورجي هاجي

كشفت وسائل إعلام رومانية سبب رفض نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع المدرب جورجي هاجي.

وبحسب صحيفة ”GSP .RO“، فإن هاجي، البالغ من العمر 54 عامًا، اشترط على نادي الاتحاد الحصول على 5 ملايين يورو، على أن يبدأ مهمته مع العميد من الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن شروط هاجي أحبطت مسؤولي الاتحاد، وأخبروه أنهم سيدرسون شرطيه قبل الرد النهائي عليه.

وتولى هاجي، الذي سبق له اللعب لريال مدريد وبرشلونة، تدريب المنتخب الوطني لرومانيا، وأندية غالاتا سراي، بورسبور، بولي تيميشوارا وفييتورول

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر بين 16 فريقًا على لائحة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و6 خسائر، بعد مرور 9 جولات من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعاقد الاتحاد مع المدرب الهولندي هينيك تين كات لتدريب الفريق بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وذكرت صحيفة ”الاقتصادية“، أن نادي الاتحاد دفع مبلغ 3.5 مليون دولار نظير الحصول على توقيع لاعبه البرازيلي رومارينيو، في ظل رغبة العديد من الأندية، الخليجية والبرازيلية، في ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ونجح رومارينيو في تسجيل 8 أهداف وصنع هدف في 10 مباريات مع الاتحاد بمسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما نال اللاعب جائزة أفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر الماضي.