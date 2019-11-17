حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السعودي: ما زلت قادرًا على العطاء.. والاعتزال قرار خاص

أعرب حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السعودي، عن اندهاشه من الأنباء التي تتردد بشأن رغبته في الاعتزال.

وقال عبدالغني في تصريحات لصحيفة ”الاقتصادية“ يوم الأحد: ”غير صحيح ما يثار بشأن رغبتي في التوقف عن الركض، الاعتزال قرار خاص، أنا من سيحدده“.

وأضاف: ”أتدرب حاليًا مع المجموعة، متى ما رأيت عدم قدرتي على العطاء بالتأكيد سيكون هناك حديث آخر، ولكن ما زلت قادرًا على العطاء. أسعى مع زملائي إلى تحقيق النتائج الإيجابية والبطولات هذا الموسم“.

يشار إلى أن أنباء قد ترددت أخيرًا عن اقتراب عبدالغني من الاعتزال في الموسم الحالي بعد ظهوره أمام الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب مواجهتي العدالة والاتفاق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يغيب في مباريات: الوحدة، الفتح، النصر، الفيحاء، التعاون، الحزم، الاتحاد، ثم يعود في لقاء الفيحاء الودي.

وكان صالح المحمدي، مدرب الأهلي السابق، قد استبعد عبدالغني من خياراته منذ التدريب الثاني له الذي شهد عدم التزامه بتعليماته عقب إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث ذكر المحمدي لإدارة النادي حينها عدم رغبته في استمرار اللاعب الذي غاب عن التدريبات إلى جانب أربع مباريات تولى إدارتها المدرب المؤقت أمام كل من: الفتح، النصر، الفيحاء، التعاون، إلى جانب لقاء ودي في مواجهة الانتصار، قبل التعاقد مع السويسري كريستيان جروس.

وتدرب الأهلي، أمس السبت، تحت إشراف جروس، بالتركيز على الجوانب اللياقية والفنية، بينما فرض راحة للاعبين تمتد ليوم واحد، على أن يعاود الفريق تدريباته غدًا على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، تحضيرًا لمواجهة الفيصلي في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.