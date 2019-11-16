دجانيني لاعب النادي الأهلي السعودي يزيد أوجاع الفريق ويهدد بالرحيل 

كشفت مصادر قريبة الصلة بالأحداث داخل النادي الأهلي السعودي، أن مهاجم الرأس الأخضر، دجانيني تفاريس، قد هدد بالرحيل عن الفريق.

وبحسب المصادر، فإن اللاعب أرسل لإدارة النادي الحالية برئاسة أحمد الصائغ مطالبًا بمستحقاته المالية المتأخرة كاملة وإلا سيضطر لفسخ التعاقد.

وأشارت صحيفة ”الرياض“ إلى أن دجانيني يطالب النادي بمبلغ مالي كبير، وذلك نتيجة تأخر دفعة مستحقة ورواتبه مايقارب 4 أشهر، ما أجبر اللاعب على التهديد بفسخ العقد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تسليمه مستحقاته المالية.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الصائغ تبحث بشكل جدي مع المدير التنفيذي أحمد با معوضة إيجاد حل لمستحقات دجانيني تفاريس وبعض اللاعبين، التي ستكلف الأهلي كثيرًا من ميزانيته نظرًا، وأن رواتبهم مرتفعة.

ويمر النادي الأهلي بظروف عصيبة بسبب الخلافات التي نشبت بين الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة ورئيس النادي أحمد الصائغ.

وطالب الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة والعضو الذهبي في النادي بعقد جمعية عمومية طارئة، لحل مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة أحمد الصائغ.

ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، متأخرًا عن الهلال والنصر أصحاب المركزين الأول والثاني بثلاث نقاط.

ويستعد الأهلي لملاقاة الفيصلي يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري في مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.