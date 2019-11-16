ميسي يشكر تركي آل الشيخ بعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل ويتمنى العودة للسعودية

نشر ليونيل ميسي فيديو على حسابه على ”إنستغرام“ بصحبة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، شكره خلاله على الأمسيات الرائعة التي قضاها في ”موسم الرياض“.

وأحرز قائد برشلونة والأرجنتين هدفًا من متابعة ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس أليسون بيكر ليقود الأرجنتين للفوز 1-صفر على البرازيل في مباراة كرة قدم ودية ”سوبر كلاسيكو“ أقيمت في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.

وأهدر غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني استيبان اندرادا.

وفي الدقيقة 13 تسبب ميسي، العائد من الإيقاف، في ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ليتابعها قائد الأرجنتين في الشباك.

وغاب قائد برشلونة عن أربع مباريات مع منتخب بلاده للإيقاف بعد اتهامه اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية بالفساد، لكنه سجل هدف الفوز للأرجنتين ليمدد غياب البرازيل عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي منذ فوزها بلقب كأس كوبا أمريكا في يوليو تموز الماضي.

وقال ميسي عبر حسابه على إنستغرام: ”سعيد بالعودة للرياض مجددًا.. شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على هذه الأمسيات الرائعة، وأتطلع للعودة مجددًا“.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو قصيرًا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي عشية المباراة يتحدث فيه بالإنجليزية وإلى جواره ميسي، ويترجم له أحد الأشخاص من الإنجليزية للإسبانية عقب وصول قائد برشلونة إلى الرياض.

وقال آل الشيخ في الفيديو: ”أرغب في صعود فريق ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل ومواجهة برشلونة في حضور ميسي“.

وشدد آل الشيخ على أنه يأمل في ضم ميسي بعد خمس سنوات، قائلًا: ”أتمنى أن ينضم ميسي إلى فريقي بعد 5 سنوات، بعدما يكون سعره أقل من الوقت الحالي“.

وقال آل الشيخ إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يعيد بناء السعودية من جديد وإن السعودية باتت مقصدًا للجميع حاليًا ، مؤكدًا أن الأمير محمد بن سلمان يقود المملكة إلى مقدمة دول المنطقة.

وأوضح أن العلاقة مع الأرجنتين كبيرة وتاريخية، قائلًا: ”دييغو مارادونا حضر إلى المملكة مرتين، وكذلك غابرييل باتيستوتا، السعودية أحد كبار آسيا في كرة القدم، والهلال سيلتقي مع أورواو رد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل“.