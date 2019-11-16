لقطع الطريق على الهلال.. نادي الاتحاد السعودي ينوي تجديد عقد رومارينيو

تنوي إدارة نادي الاتحاد السعودي تجديد عقد المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا ”رومارينيو“، بعد التقارير التي ربطته بالانتقال إلى نادي الهلال.

وبحسب تقارير سعودية فإن أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد يريد للحفاظ على خدمات رومارينيو وإقناع اللاعب بتوقيع عقد يمتد لموسمين جديدين.

وأوضحت التقارير أن أنمار الحائلي يريد وضع مميزات وبنود إضافية لرومارينيو في عقده الجديد مع الاتحاد لحثه على الاستمرار وعدم التجاوب مع العروض المتوقع الحصول عليها في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال رومارينيو في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي: ”هناك مفاوضات حول تجديد عقدي، والتجديد مسألة وقت فقط، لكن أولويتي التركيز مع الفريق وبذل المجهود الكبير داخل الميدان، والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات والوصول لصدارة الدوري“.

وإلى جانب الهلال السعودي، ارتبط رومارينيو، البالغ من العمر 28 عامًا، بالانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي.

وسجل رومارينيو، الذي انضم إلى الاتحاد في أغسطس 2018، 6 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط بعد مرور 9 جولات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعرض لـ6 خسائر.