مباراة الأرجنتين والبرازيل.. سلام حار بين ميسي وتركي آل الشيخ (فيديو)

شهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل في سوبر كلاسيكو، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية، سلامًا حارًا بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وليونيل ميسي قائد التانغو.

وخلال سلام وزير الترفيه على لاعبي المنتخبين قام باحتضان ليونيل ميسي، وبادله النجم الأرجنتيني التحية بحرارة.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى الرياض لقيادة منتخب بلاده لمواجهة البرازيل في ”سوبر كلاسيكو“ ضمن موسم الرياض الحالي الذي يشرف عليه آل الشيخ.

يذكر أن آل الشيخ أعرب عن أمنيته بالتعاقد مع ليونيل ميسي لقيادة فريق ألميريا الذي يملكه في إسبانيا خلال 5 سنوات.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو قصيرًا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه بالإنجليزية وإلى جواره ميسي ويترجم له أحد الأشخاص من الإنجليزية للإسبانية، عقب وصول قائد برشلونة إلى الرياض.

وقال آل الشيخ في مقطع الفيديو: ”أرغب في صعود فريق ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل ومواجهة برشلونة في حضور ميسي“.

وشدد آل الشيخ على أنه يأمل في ضم ميسي بعد 5 سنوات، قائلًا: ”أتمنى أن ينضم ميسي إلى فريقي بعد 5 سنوات، بعدما يكون سعره أقل من الوقت الحالي“.

وأوضح آل الشيخ أن العلاقة مع الأرجنتين كبيرة وتاريخية، قائلًا: ”دييغو مارادونا حضر إلى المملكة مرتين وكذلك غابرييل باتيستوتا. السعودية أحد كبار آسيا في كرة القدم والهلال سيلتقي مع أورواو رد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل“.

وقال آل الشيخ إنه يسعى لتدريب أحد الأندية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه يحصل على دروس في التدريب تحت قيادة الأرجنتيني المخضرم سيزار لويس مينوتي (81 عامًا).

كما أكد المستشار السعودي للنجم الأرجنتيني أن السعودية تتغير وتغيرت كثيرًا عن آخر زيارة للنجم ميسي قبل 5 سنوات، وقال: ”أنا سعيد بعودتك هنا، السعودية تغيرت كثيرًا منذ زيارتك الأخيرة قبل 5 سنوات، الأمير محمد بن سلمان يبني السعودية الجديدة وغيّر الكثير والعالم يأتي هنا“.

وتحدث المستشار آل الشيخ عن كرة القدم السعودية مؤكدًا على أمنيته بعودة المنتخب السعودي للقمة وفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، وقال لميسي: ”أتمنى أن يعود منتخبنا لسابق عهده وقوته في آسيا، كما أن الهلال السعودي سيلعب النهائي بعد أسبوع أمام فريق أوراوا الياباني ونتمنى أن يحقق اللقب“.