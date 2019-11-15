جدول مباريات بطولة خليجي 24 كاملًا (شاهد)

أعلن اتحاد الخليج العربي لكرة القدم جدول مباريات بطولة خليجي 24 التي ستقام في قطر، بعد إقامة القرعة، مساء أمس الخميس.

وضمت المجموعة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 منتخبي قطر والإمارات، إلى جانب منتخبي اليمن والعراق.

فيما ضمت المجموعة الثانية في البطولة منتخبات: السعودية، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين.

وتفتتح الإمارات مبارياتها بصدام قوي أمام اليمن، فيما تواجه السعودية الكويت.

وفيما يلي جدول مباريات البطولة كاملًا:

جدول مباريات بطولة #خليجي24 ، كونوا على موعد من الإثارة والتحدي ⚽️???? pic.twitter.com/RPF3ylepAi — اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (@AGCFF) November 15, 2019

يذكر أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قرر إعادة قرعة ”خليجي 24“ بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات: السعودية، والإمارات، والبحرين، على المشاركة في البطولة اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق ”خليجي 24“ من 24 نوفمبر، يومين؛ لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولية من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء.

وأوضح الشكيلي:“سيتم تأجيل انطلاق خليجي 24 إلى 26 نوفمبر، على أن تختتم البطولة يوم 8 ديسمبر؛ بسبب مشاركة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا“.

ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.