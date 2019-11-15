خلافات الأمير منصور بن مشعل وأحمد الصائغ تهدد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي السعودي، طالب الرئيس أحمد الصائغ وأعضاء مجلس إدارته بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء هذا الطلب، بحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“؛ من أجل النظر في المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة طوال الفترة الماضية، إلى جانب التصويت على حله، مقترحًا الخميس 28 نوفمبر الجاري موعدًا لعقدها.

وكانت الخلافات بين الأمير منصور بن مشعل والمهندس أحمد الصائغ قد نشبت بسبب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي، حيث كان يرفض الأمير الأهلاوي قرار الإقالة.

ووجّه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة للاعبي الأهلي لعزل أنفسهم والفريق عن المشاكل الإدارية في النادي، مبينًا أن هذه المشاكل سحابة صيف وستزول، مذكّرًا إياهم بوصول الفريق للمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر والوصيف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث حاليًا في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، متأخرًا عن الهلال والنصر صاحبي المركز الأول (مكرر) بفارق 3 نقاط، حيث يملك الأخيران رصيد 20 نقطة.

ويلعب الأهلي مع الفيصلي يوم 23 نوفمبر في الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.