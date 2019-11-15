التشكيلة المتوقعة لمباراة البرازيل والأرجنتين في سوبر كلاسيكو (إنفوغرافيك)

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، في السوبر كلاسيكو.

وتقام المباراة الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية HD 1.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب الأرجنتين الذي يدربه ليونيل سكالوني بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: إستيبان أندرادا.

الدفاع: نيكولاس أوتاميندي، جيرمان بيزيلا، نيكولاس تاجليافيكو، وخوان فويث.

الوسط: رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، وماركوس خافيير أكونيا.

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أغويرو، ولاوتارو مارتينيز.

في حين توقعت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ أن يعتمد تيتي مدرب البرازيل على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: دانيلو، وتياغو سيلفا، ماركينيوس، أليكس ساندرو.

الوسط: آرثر، كاسيميرو، فيليب كوتينيو.

الهجوم: غابرييل جيسوس، روبرتو فيرمينو، ريشارليسون دي أندرادي.

واعترف تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أنه لا يعرف كيفية إيقاف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، قبل المواجهة الودية، وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”أنا لا أحصل على قسط كافٍ من النوم؛ بسبب التفكير في كيفية إيقاف ميسي“.

وأضاف المدرب الفائز بكوبا أمريكا 2019: ”إنه لاعب مختلف، ولديه صفات تقنية مثيرة للإعجاب“.

وواصل: ”نحن لا نستطيع إيقاف خطورته بشكل كامل، ولكننا سنحاول التقليل من خطورته“.

يشار إلى أن النجم ليونيل ميسي سيعود للمشاركة مع الأرجنتين أمام البرازيل، بعد غياب أكثر من 4 أشهر؛ بعدما أوقفه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم؛ بسبب تصريحاته ضد التحكيم أمام البرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا، الصيف الماضي.

والتقى المنتخبان وديًا في السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على هامش دورة رباعية ضمت السعودية والعراق، ونجح منتخب البرازيل في الفوز بهدف نظيف.

وآخر لقاء رسمي جمع المنتخبين في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا في البرازيل، الصيف الماضي، وفاز أصحاب الأرض 2/0 قبل أن يُتوَّج منتخب البرازيل باللقب على حساب بيرو، بينما فازت الأرجنتين بالمركز الثالث بعد فوزها على تشيلي في مباراة شهدت طرد ميسي.

ويستعد المنتخبان لخوض تصفيات كأس العالم 2022، والتي سوف تنطلق في شهر مارس/ آذار المقبل.