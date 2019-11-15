تركي آل الشيخ يتمنى انضمام ليونيل ميسي إلى ألميريا (فيديو)

أبدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أمنيته بالتعاقد مع ليونيل ميسي لقيادة فريق ألميريا الذي يملكه في إسبانيا خلال 5 سنوات.

ووصل النجم الأرجنتيني إلى الرياض لقيادة منتخب بلاده لمواجهة البرازيل في ”سوبر كلاسيكو“ ضمن موسم الرياض الحالي الذي يشرف عليه آل الشيخ.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو قصيرًا على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه بالإنجليزية، وإلى جواره ميسي ويترجم له أحد الأشخاص من الإنجليزية للإسبانية عقب وصول قائد برشلونة إلى الرياض.

وقال آل الشيخ في مقطع الفيديو: ”أرغب في صعود فريق ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم المقبل ومواجهة برشلونة في حضور ميسي“.

وشدد آل الشيخ على أنه يأمل في ضم ميسي بعد 5 سنوات، قائلًا: ”أتمنى أن ينضم ميسي إلى فريقي بعد 5 سنوات، بعدما يكون سعره أقل من الوقت الحالي“.

وأوضح آل الشيخ أن العلاقة مع الأرجنتين كبيرة وتاريخية، قائلًا: ”دييغو مارادونا حضر إلى المملكة مرتين وكذلك غابرييل باتيستوتا. السعودية أحد كبار آسيا في كرة القدم والهلال سيلتقي مع أورواو رد دياموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل“.

وقال الشيخ إنه يسعى لتدريب أحد الأندية خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه يحصل على دروس في التدريب تحت قيادة الأرجنتيني المخضرم سيزار لويس مينوتي (81 عامًا).

كما أكد المستشار السعودي للنجم الأرجنتيني، أن السعودية تتغير وتغيرت كثيرًا عن آخر زيارة للنجم ميسي قبل 5 سنوات وقال: ”أنا سعيد بعودتك هنا، السعودية تغيرت كثيرًا منذ زيارتك الأخيرة قبل 5 سنوات، الأمير محمد بن سلمان يبني السعودية الجديدة وغيّر الكثير والعالم يأتي هنا“.

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن كرة القدم السعودية مؤكدًا على أمنيته في عودة المنتخب السعودي للقمة وفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا وقال لميسي: ”أتمنى أن يعود منتخبنا لسابق عهده وقوته في آسيا، كما أن الهلال السعودي سيلعب النهائي بعد أسبوع أمام فريق أوراوا الياباني ونتمنى أن يحقق اللقب“.

ووصلت بعثة البرازيل إلى الرياض بقيادة نجوم ليفربول روبرتو فيرمينو وفابينيو والحارس أليسون باكير، وكذلك فيليب كوتينيو صانع لعب بايرن ميونخ الألماني، بينما يغيب النجم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعاني من إصابة.

والتقى المنتخبان وديًا في السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على هامش دورة رباعية ضمت السعودية والعراق ونجح منتخب البرازيل في الفوز بهدف نظيف.

وآخر لقاء رسمي جمع المنتخبين في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا في البرازيل الصيف الماضي، وفاز أصحاب الأرض 2/0 قبل أن يُتوَّج منتخب البرازيل باللقب على حساب بيرو، بينما فازت الأرجنتين بالمركز الثالث بعد فوزها على تشيلي في مباراة شهدت طرد ميسي.

ويستعد المنتخبان لخوض تصفيات كأس العالم 2022، والتي سوف تنطلق في شهر مارس/ آذار المقبل.