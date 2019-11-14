أهداف مباراة أوزبكستان ضد السعودية.. 1/1 (فيديو)

تلقى المنتخب السعودي هدفًا في المباراة التي تجمعه مع أوزبكستان اليو الخميس في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وجاء هدف المنتخب المضيف في الدقيقة 16، بتوقيع إلدور شومورودوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة خاطئة من ياسر الشهراني.

وتعادل الأخضر السعودي في الدقيقة 23، سجله سلمان الفرج⁩ من ركلة جزاء..

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لتحقيق الفوز على حساب أوزبكستان الذي يعيش مرحلة جديدة بعد رحيل مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر وتعيين مدرب جديد وهو فاديم أبراموف الذي تولى قيادة الفريق من جديد.

يحتل منتخب أوزبكستان صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من خلال فوزين وهزيمة خلال اللقاءات الثلاث التي خاضها وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني برصيد 5 نقاط وحقق فوزاً وتعادلين من 3 مباريات وسجل الأخضر 5 أهداف واستقبل هدفين.

وتقابل المنتخبان من قبل 10 مرات ، فاز الأخضر في 5 مواجهات وخسر 4 مرات وتعادلا في مباراة وحيدة.. وبدأت اللقاءات في دورة الألعاب الآسيوية 1994 وفاز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 4-1 ثم حقق المنتخب السعودي بخماسية دون رد في كأس آسيا عام 2000 بخماسية دون رد.

وفاز المنتخب الأوزبكي بهدف دون رد في كأس آسيا 2004 ، وتجدد الصدام في تصفيات مونديال 2006 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما ثم فاز الأخضر بثلاثية دون رد وفاز منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في كأس آسيا 2007.

وفي تصفيات مونديال 2010 ، فاز المنتخب السعودي على أرضه برباعية دون رد وخسر في أوزبكستان بثلاثية نظيفة كما تقابلا ودياً عام 2010 وفاز الأخضر برباعية نظيفة ثم كان اللقاء الأخير في كأس آسيا 2015 وفاز المنتخب الأوزبكي بنتيجة 3-1.