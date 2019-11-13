تركي آل الشيخ يكشف موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني (فيديو)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن موعد مباراة اعتزال ياسر القحطاني، قائد نادي الهلال الأسبق.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“، كشف فيه أن يوم 1 ديسمبر المقبل هو موعد مباراة اعتزال القحطاني.

وستكون المباراة بين الهلال وفريق يضم كوكبة من نجوم الكرة العالميين، أبرزهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، روبين فان بيرسي، وصاميل ايتو.

وأعلن النجم السعودي الملقب بـ“القناص“ اعتزاله كرة القدم نهائيًا منتصف العام الماضي، بعد مسيرة دامت 18 عامًا، ليضع اللاعب الذي يعتبر أحد أبرز مهاجمي السعودية عبر التاريخ، شارة قيادة الهلال ويخلع قميصه تاركًا ذكريات كثيرة لمحبيه في عالم كرة القدم.

وكان آل الشيخ قد أفاد، منذ أن كان رئيسًا لهيئة الرياضة، بتكفله بمباراة اعتزال ياسر القحطاني بعد أن وضع حدًا لمسيرته في ملاعب كرة القدم.

فريق القادسية كان أولى محطات القحطاني في المستديرة التي انطلقت عام 2000 واستمر معهم حتى 2005، وذلك قبل أن تنطلق نجوميته مع الهلال خلال 12 عامًا قضاها، محققًا الألقاب والبطولات المحلية.