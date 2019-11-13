رسميًا.. تأجيل موعد انطلاق ”خليجي 24“ بسبب نادي الهلال وإعادة القرعة يوم الخميس

قرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إعادة قرعة ”خليجي 24”، حيث ستسحب رسميًا غدًا الخميس بعد الموافقة الرسمية لمنتخبات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة في البطولة اعتبارًا من 26 نوفمبر الجاري.

وأصدر اتحاد كأس الخليج العربي قرارًا بتأجيل موعد انطلاق ”خليجي 24“ من 24 نوفمبر، يومين لمنح المنتخب السعودي فرصة لاستعادة دولييه من نادي الهلال الذي يلعب إياب نهائي إبطال آسيا ضد أوراوا اليباني المقرر 24 نوفمبر، وفقًا لما أعلنه جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وأوضح الشكيلي: ”سيتم تأجيل انطلاق خليجي24 إلى 26 نوفمبر على أن تختتم البطولة يوم 8 ديسمبر بسبب مشاركة نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا“.

جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي : تأجيل انطلاق #خليجي24 إلى 26 نوفمبر على أن تختتم البطولة يوم 8 ديسمبر بسبب مشاركة نادي #الهلال السعودي في نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/qaykS4NIKE — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 13, 2019

وعقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء، اجتماعًا لإعادة برمجة مباريات بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين وعودة البطولة لنظام المجموعتين بعد إعلان اتحادات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتها في البطولة التي تستضيفها قطر في وقت لاحق الشهر الحالي.

ويشهد اجتماع، الغد إعادة إجراء القرعة بنظام المجموعتين كل منها تضم 4 منتخبات يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة للدور قبل النهائي على أن يلتقي أول كل مجموعة مع ثاني المجموعة الثانية والعكس.

فيديو .. جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي : غدا قرعة جديدة لـ #خليجي24 pic.twitter.com/MGgQFLXXsY — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 13, 2019

ويلتقي الفائز من كل مباراة في قبل النهائي في المباراة النهائية والخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين، أمس الثلاثاء، مشاركتها في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) المقررة في قطر.

وكانت قرعة البطولة، المقرر انطلاقها في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سُحبت في الدوحة قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمشاركة خمسة منتخبات فقط وأسفرت عن خوض قطر، بطلة آسيا، المباراة الافتتاحية أمام اليمن.

وذكر الاتحاد السعودي للعبة في بيان: ”إشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا من اتحاد كأس الخليج لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين، فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيًا للجميع التوفيق“.

وكان الاتحادان الإماراتي والبحريني للعبة قد أعلنا في وقت سابق قرارهما بالمشاركة رغم إعلانهما في البداية الغياب عن البطولة.

وكانت الاتحادات الثلاثة قد رفضت المشاركة في البطولة التي تستضيفها قطر بسبب أزمة سياسة ومقاطعة معها منذ أكثر من عامين.

أنباء عن تأجيل الدوري السعودي

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة ”الرياضية“ السعودية أنه يتردد تأجيل الجولة المقبلة من الدوري السعودي، وذلك بعد مشاركة الأخضر في خليجي 24.

وسحبت الشهر الماضي قرعة البطولة بمشاركة 5 منتخبات هي: قطر ”المستضيف“ وسلطنة عُمان والكويت والعراق واليمن.

ويحتضن إستاد خليفة الدولي وأحد الملاعب الذي سيتم إعلانه في وقت لاحق مباريات البطولة التي كانت ستقام لأول مرة منذ 2004 بنظام دوري من دور واحد فقط، حيث يتوج الفريق الأكثر حصولًا على النقاط باللقب في نهاية المطاف قبل موافقة اتحادات السعودية والإمارات والبحرين على المشاركة.

واعتمدت اللجنة المنظمة التي يرأسها سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري، ملاعب الجامعة في الدوحة لتدريبات المنتخبات، واختيار ملعب احتياطي بجانب إستاد خليفة الدولي يحدد لاحقًا.

أبطال كأس الخليج

وانطلقت البطولة عام 1970 ويحمل المنتخب الكويتي الرقم القياسي في التتويج باللقب عشر مرات آخرها عام 2010 في خليجي 20.

وتوجت الكويت باللقب في أربع نسخ بين عامي 1970 و1976 وتوج العراق والسعودية وقطر باللقب ثلاث مرات بينما فازت سلطنة عُمان والإمارات باللقب مرتين ولم تحرز البحرين أو اليمن اللقب من قبل.

ورفعت اللجنة المنظمة للبطولة قيمة الجوائز المالية الجديدة للمنتخبات المشاركة إذ قال نائب الاتحاد الخليجي ورئيس لجنة التسويق الدكتور جاسم الشكيلي في هذا الصدد: ”يحصل الفريق الفائز باللقب على مبلغ مليوني دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، وتنال جميع الفرق المشاركة مبلغ مليون دولار أمريكي نظير مشاركتها في البطولة“.

وهو ما يعني حصول الفريق الفائز بالبطولة على ثلاثة ملايين دولار، مليونين قيمة اللقب ومليون دولار قيمة المشاركة.

وتُعد الجوائز المالية خلال خليجي 24 الأعلى في تاريخ البطولة، حيث حصل المنتخب العُماني حامل لقب 23 في الكويت على مبلغ مليون دولار أمريكي، ونال المنتخب الإماراتي الوصيف نصف هذا المبلغ.

نظام القرعة

وسيكون نظام قرعة خليجي 24 بعد التعديل الأخير:

مشاركة 8 منتخبات خليجية، عدد 4 منتخبات لكل مجموعة.

وستكون قطر على رأس المجموعة الأولى (الدولة المستضيفة)، ومنتخب عمان على رأس المجموعة الثانية باعتباره حامل اللقب.

بقية المنتخبات ستوزع حسب تصنيف الفيفا الأخير لشهر أكتوبر.