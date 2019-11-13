رئيس نادي النصر السعودي يعلن ترتيب حفل كبير لتكريم سعود آل السويلم

أعلن صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، عن إنشاء لجنة لترتيب حفل من أجل تكريم سعود آل السويلم، رئيس النادي السابق.

وقال السويكت، عبر حسابه على ”تويتر“، اليوم الأربعاء: ”من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي، ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل“.

وأضاف: ”أرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر“.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله ..

أخي سعود وفريق عمله يستحقون التكريم على الموسم الاستثنائي، ويسرني إنشاء لجنة برئاسة الأخوين عبدالرحمن الحلافي وعبدالعزيز بغلف لترتيب هذا الحفل، وأرجو من أخي سعود السويلم تحديد الموعد المناسب له لإقامة الحفل، أدام الله أفراح النصر????@SSuwailm — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) November 13, 2019

وكان رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم شنَّ هجومًا ناريًّا على بعض ممن سمّاهم ”محسوبون“ على النصر، لكنهم في الحقيقة لا يهتمون إلا بمصلحة جيوبهم.

وتداولت جماهير النصر مقطع فيديو لرئيس ناديها السابق مع زيد السويداء الممثل التلفزيوني، حيث تحدث في البداية عن الفريق وأنه قوي كونه يملك لاعبين ومديرًا فنيًّا أقوياء.

وفي الفيديو المتداول قسّم السويلم النصراويين إلى قسمين، الأول منهم لا يهتم سوى بمصلحة الفريق فقط ولا يهمه من يتولى المهمة الرئاسية طالما النصر يحقق النتائج الإيجابية.

أما القسم الآخر فقال عنهم إنهم نرجسيون ولا يهتمون إلا باختلاق المشاكل وافتعال الأزمات وتقسيم المدرج، موضحًا أنهم لا يهمهم إلا مصلحة جيوبهم.

ووجه السويلم رسالة لهم قال فيها إن هؤلاء، وسماهم بـ“شلة البلوت“ لا قيمة لهم ولا يساوون شيئًا ولا يهمهم سوى جيوبهم، إن أعطيتهم امتدحوك وإن لم تعطهم هاجموك.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن تصريحات آل سويلم الناقدة ربما تأتي ردًّا على انتقادات المهاجم السابق ماجد عبدالله لمجلس إدارة آل سويلم.

ماجد عبدالله

وقال ماجد عبدالله في تصريحات سابقة: ”الجميع يعلم أن سعود آل سويلم وإدارته هم عشاق لنادي الهلال، هذا أمر لا شكَّ فيه، والنصر فاز بالدوري اعتمادًا على ظروف خدمته بعدما كان متأخرًا بفارق تسع نقاط أو أكثر عن الهلال، بجانب أن اللاعبين الأجانب هم من يملكون الكلمة العليا في فوز النصر بلقب الدوري الاستثنائي“.

وكان آل سويلم ابتعد عن الساحة الرياضية بعد أن ساهم في ظهور فريق النصر ونجومه بمستويات عالية، وفازوا بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ليبتعد بعد نهاية الموسم ويأتي صفوان السويكت خلفًا له.