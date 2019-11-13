”عمادة الأندية“ تُفجّر الجدل بين جمهوري الوحدة والاتحاد.. وجمهور ”النمور“ ينتفض بهاشتاغ غاضب

اندلع جدل جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهوري اتحاد جدة والوحدة السعوديين، بشأن أولوية التأسيس ومن صاحب لقب ”عميد الأندية السعودية“، إذ يرى أنصار كل جانب أن ناديه أول نادٍ أسس في المملكة.

والمستقر في وجدان أغلب جماهير كرة القدم، أن نادي اتحاد جدة هو أول نادٍ أسس في المملكة، ومن هنا نال لقب العميد على مر العقود، وبارك هذه التسمية المؤرخون الرياضيون، وحتى سلطات الرياضة بالمملكة.

ويرفض أنصار نادي الوحدة الاعتراف للاتحاد بالعمادة وبأولوية التأسيس، ويؤكدون أن ناديهم هو الأول بالمملكة.

عودة الأزمة

وأثيرت الأزمة مجددًا بعدما أقدم نادي الوحدة على تغيير تاريخ تأسيسه في شعار النادي من عام 1945 إلى 1916؛ ليكون بذلك أقدم نادٍ بالسعودية هو الوحدة، لاغيًا بذلك عمادة الاتحاد.

وكانت هيئة الرياضة السعودية، غرَّدت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”بالتوفيق لفريق الوحدة لكرة اليد ممثل الوطن مباراة اليوم أمام عمان العماني، ضمن البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري، والمقامة في مدينة سام شوك الكورية“.

ووضع حساب هيئة الرياضة، صورة بها شعار الوحدة الجديد، وبه تاريخ تأسيسه الجديد في عام 1916.

وبدأ نادي الوحدة في الحواري بعدة أسماء، منها: المختلط والحرب منذ عام 1916، وكان تسجيله رسميًا في اتحاد كرة القدم عام 1945.

فيما تأسس نادي الاتحاد عام 1927م كأحد الأندية الأوائل، التي عرفت الكرة في جدة، وبعده جاء النادي الأهلي.

أزمة تاريخ التأسيس تشغل "العميد بين مؤرخي #الاتحاد و #الوحدة .. غزالي : الوحدة لها جذور تاريخية قبل 1940 .. النجيمي : من مؤسس الوحدة وما هي مبارياتهم بعد التأسيس pic.twitter.com/KYB1Q3aZXN — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 12, 2019

عبد الإله النجيمي

من جانبه، قال عبد الإله النجيمي، أمين عام مركز التوثيق والأبحاث، إن قضية عمادة الأندية السعودية محسوم لصالح اتحاد جدة، مؤكدًا بأن ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهاد فردي فقط.

وقال النجيمي في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”ما ذكر في الكتب عن لعب الكرة في الحجاز قديمًا، لم يكن كرة قدم، نريد أسماء لاعبين لعبوا من عام 1916 وحتى 1945 في الوحدة“.

#الدوري_مع_وليد

عبدالإله النجيمي – أمين عام مركز التوثيق والأبحاث: تغير التواريخ في شعارات الأندية كان بسبب اجتماع المؤرخين .. قضية عمادة الأندية السعودية محسوم والتراوح مقبول في تاريخ تأسيس #الأهلي . pic.twitter.com/mtM8bNIPOf — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 12, 2019

وأضاف: ”تاريخ 1916 الذي قال نادي الوحدة إنه تأسس فيه، معلوم لدى كل باحث أن في هذا الوقت، البيئة لم تكن جاهزة كرويًّا لتأسيس أندية“.

وتابع: ”تاريخ تأسيس نادي الوحدة الحقيقي عام 1366هجريًّا حسب موقع الهيئة العامة للرياضة الرسمي، وليس كما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأشار: ”اتحاد جدة لا زال هو عميد الأندية السعودية وأقدم الأندية تأسيسًا، ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي هو اجتهاد فردي“.

وأردف: ”تغير التواريخ في شعارات الأندية كان بسبب اجتماع المؤرخين. قضية عمادة الأندية السعودية محسومة لاتحاد جدة، والتراوح مقبول في تاريخ تأسيس أهلي جدة“.

وشدد: ”جميع الشهادات للأشخاص الذين ذكروا في الكتاب الخاص بالوحدة، ولدوا بعد عام 1916، وأكبر شخص فيهم ولد عام 1924، فكيف يتم الاستناد إلى أشخاص لم يعاصروا الحدث؟“.

محمد غزالي يماني

بينما، قال المؤرخ الرياضي، محمد غزالي يماني، إن الوحدة هو عميد الأندية السعودية وليس الاتحاد، مؤكدا أن الوثائق التي تفيد بعمادة الاتحاد ”غير صحيحة“.

وذكر يماني، في تصريحات تلفزيونية: ”بدايات الأندية كانت صعبة على المؤسسين، وكلها كانت فرق ”حواري“، والفريق الوحيد الذي كان معروفًا حينها هو الأهلي“.

وتابع: ”في عام 1369هـ تم نشر خبر عن مباراة للوحدة، وتم تأكيد أن الوحدة أقدم نادٍ بمكة، والوثائق التي ظهرت حول عمادة الاتحاد غير صحيحة“.

وأضاف: ”عدم معرفة مؤسس الوحدة، لا يعني أنه غير موجود في ذلك الوقت، كانت هناك أندية كثيرة، وأحمد قاروت ليس مؤسس الوحدة، وكان لاعبًا في الفريق قبل الحرب العالمية الثانية“.

#الدوري_مع_وليد

محمد غزالي يماني – مؤرخ رياضي: عام ١٣٦٩هـ تم نشر خبر عن مباراة للوحدة وتم تأكيد أن #الوحدة أقدم نادي بمكة الوثائق التي ظهرت بعمادة الاتحاد "غير صحيحة" . pic.twitter.com/h53u83WWDk — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 12, 2019

وأتم: ”تم منع كرة القدم في جدة، ولم يتم ذلك بمكة، والقصة المتداولة عن حادثة القتلى في مباراة الوحدة غير صحيحة.. كرة القدم لم تكن موجودة قبل تأسيس المملكة إلا في مكة المكرمة، والبداية الحقيقية للعبة كانت عام 1341 هـ“.

وليد الفراج

من جانبه، قال الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج ”الدوري مع وليد“: ”ما نعرفه من ألقاب هو أن الاتحاد عميد الكرة السعودية والهلال الزعيم والأهلي الراقي.. ولكن ظهرت رواية جديدة عن تأسيس نادي الوحدة، نتمنى أن يكون تغيير شعار الوحدة إلى ما قبل توحيد المملكة تم بموافقة هيئة الرياضة بعد أن عم الصمت بهذا الخصوص“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: نتمنى أن يكون تغيير شعار #الوحدة إلى ما قبل توحيد المملكة تم بموافقة هيئة الرياضة بعد أن عم الصمت بهذا الخصوص pic.twitter.com/aKJfeQuQzP — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 12, 2019

ودشن جمهور الاتحاد ”هاشتاغا“ باسم ”#الاتحاد_عميد_الأندية“ لتأكيد توثيق تاريخ ناديهم، وقال مغرد: ”مقاطعة جميع البرامج الرياضية حتى يكون لوزير الإعلام كلمة ويوقف المشخمطين على الجدران، جميع مسؤولي القنوات نصراويون الشريان والعجمة والجوفي وغانم وبتال والخميس والحماد“.

#الاتحاد_عميد_الانديه مقاطعه جميع البرامج الرياضيه حتى يكون ل #وزير_الاعلام كلمه ويوقف المشخمطين على الجدران جميع مسولين القنوات نصراويين الشريان والعجمه والجوفي وغانم وبتال والخميس والحماد الخ الخ هل قنواتنا وقف للبربري pic.twitter.com/E0K6S6Oa35 — الفيلسوف⚽️(زعبيل) (@bbkjk9) November 13, 2019

ورد الإعلامي محمد البكيري بتغريدة عن هذا الأمر.

إذ كانت @gsaksa وسمو رئيسها، يعلمان بإن ذلك النادي البآس @alwehdaclub1

يغير تاريخ تأسيسه كيف ماشاء. فتلك مصيبة. وإن كانا لايعلمان فالمصيبة اعظمُ.

واستمرار صمت ادارة نادي @ittihad دون موقف رسمي في كلا الحالتين مهزلة وهي ترى الحق التاريخي #الاتحاد_عميد_الاندية المكتسب. يُسلب. هزلت pic.twitter.com/ANTYdFbpmr — محمد البكيري (@m_bukairy) November 11, 2019

وشدد آخر: ”بس عندنا كل فريق يحط عدد بطولات ويغير تاريخه بكيفه، أين الهيئة العامة للرياضة عن هذا التلاعب السخيف“.

#الاتحاد_عميد_الاندية

بس عندنا كل فريق يحط عدد بطولات ويغيير تاريخه بكيفه .وين الهيئة العامة للرياضة عن

هذا التلاعب السخيف ???? pic.twitter.com/W89nuyysSe — #العميد ???? (@itti_group8) November 12, 2019

وأشار مغرد يدعى فراس: ”الغريب العجيب في موضوع تأسيس نادي الوحدة هو كيف لجهة أن تقوم بتغيير تاريخ تأسيسها فجأة بعد عقود من الزمن.. مثلا تستيقظ يوم ما بعد جل حياتك وتقوم بتغيير تاريخ ميلادك من جميع المعاملات الحكومية وغيره، ولكن هنالك إجراءات دقيقة ولا تكون بين ليلة وضحاها“.