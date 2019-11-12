كشف نتائج التحقيقات في قضية ”مساومة“ 3 إعلاميين لرئيس نادي الاتحاد السعودي

كشف الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، نتائج التحقيقات في الاتهامات التي أطلقها أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، ضد عدد من الإعلاميين والصحفيين.

واتهم أنمار الحائلي، 3 إعلاميين -لم يذكر أسماءهم- بمساومته للحصول على المال، مقابل عدم التعرض له أو نشر مقالات تنتقده.

وأشار اتحاد الإعلام الرياضي، إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه القضية نشبت قبل تولي الحائلي، رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد رسميًا.

وأعلن اتحاد الإعلام الرياضي، أن القضية تشمل إعلاميًا رياضيًا واحدًا، تم فتح تحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفقًا للوائح والقوانين.

ويدخل نادي الاتحاد حاليًا معسكرًا مغلقًا خلال فترة التوقف الدولي من أجل الاستعداد للمباريات القادمة للفريق سواء في الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان نادي الاتحاد قد حقق الفوز على الرياض مساء الجمعة الماضي بأربعة أهداف دون رد في مباراة دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ينتظر أن يخوض نادي الاتحاد مباراة قوية ضد الاتفاق يوم الأحد والموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري في الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 9 مباريات خاضها الفريق الاتحادي.