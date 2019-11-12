نادي النصر السعودي يتخذ إجراء لمنع تكرار أزمة عبدالرزاق حمدالله مع مسؤولة الأمن

قررت إدارة نادي النصر السعودي اعتماد صالة المكتب التنفيذي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض لسفر اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، تفاديًا لما حدث للمغربي عبدالرزاق حمدالله مؤخرًا، بحسب ما نشرت صحيفة الرياضية السعودية.

وعند مغادرة حمدالله فجر الخميس الماضي الرياض إلى نيويورك الأمريكية، تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات الأمن في مطار الملك خالد الدولي، وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية إلى الشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.

وكان حمدالله قد غادر مؤخرًا إلى أمريكا في إجازة قصيرة.

وكشفت تقارير صحفية أن عبدالرزاق حمدالله أبلغ محامي ناديه، صباح أمس الاثنين، بتنازله عن قضيته، فجر الخميس الماضي، مع موظفة الأمن بمطار الملك خالد الدولي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ عبر مصادرها الخاصة، فقد حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدق التنازل، بإلإضافة إلى تنازل الموظفة ”الرقيب العسكري“ عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين.

وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة. وقال الهداف المغربي لـ“الرياضية“: ”سامحته ابتغاء وجه الله“.