رسميًا.. نادي النصر السعودي يعيّن عايض القحطاني مديرًا للكرة

أعلن نادي النصر السعودي، الإثنين، رسميًا، تعيين عايض القحطاني مديرًا للكرة في الفريق الأول بدلًا من محسن الحارثي.

وقال النصر في بيانه: ”أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قرارًا يقضي بتعيين الأستاذ عايض بن عبود القحطاني مديرًا لكرة القدم خلفًا للكابتن محسن الحارثي“.

وأضاف: ”هذا وقد ثمّن رئيس النادي للكابتن محسن الحارثي جهوده التي قام بها طوال فترة عمله في النادي متمنيًا له التوفيق“.

الجدير بالذكر أن عايض القحطاني سبق أن عمل إداريًا في المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترات سابقة.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن موعد مباراة كأس السوبر السعودي التي ستجمع النصر بطل الدوري بالتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الرابع من يناير المقبل في جدة.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي إنه حدد يوم الرابع من يناير 2020 موعدًا لمباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي.

وأضاف الاتحاد السعودي أن المباراة ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي هذه المباراة بعد أن تُوج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، في حين تأهل التعاون لكأس السوبر بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الاتحاد بنتيجة 2/1.

ولم يتمكن النصر من تحقيق لقب بطولة كأس السوبر السعودي طوال تاريخه بعد أن خسرها أمام الشباب ثم الهلال، فيما يتعين على فريق التعاون الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخه السعي لتحقيق لقب كأس السوبر لإضافته في سجلاته التاريخية.