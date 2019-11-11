شقيق موظفة الأمن يكذب ما نشر عن أزمة عبدالرزاق حمدالله

عقد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، والعضو الذهبي في النادي سلمان المالك، جلسة مع عدد من أفراد أسرة موظفة أمن المطار، التي دخلت في خلاف مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر.

وكان قد دخل حمد الله في اشتباك لفظي مع موظفة برتبة رقيب، في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعد رفضه مرور زوجته ”الحامل“ على جهاز كشف الأشعة، لتتحول الأزمة إلى النيابة العامة؛ قبل أن يتصالح الطرفان.

وأكد غانم الدوسري، عم موظفة المطار أنه مشجع كبير لنادي النصر، كما أن أبناءه الثلاثة كانوا يمثّلون العالمي في لعبة السباحة، في حين كذّب شقيق الموظفة جميع ”الشائعات“ التي نُشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة اللاعب المغربي، والمبالغة في الأزمة، معتبرًا أن هناك ”غلًّا“ ضد نادي النصر.

وشدد شقيق الموظفة على أنه وشقيقته لم يذهبا سوى دقائق قليلة فقط لمباشرة القضية في النهاية، قبل التصالح وإغلاق الأزمة نهائيًا.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة ”الرياضية“ أن محامي عبدالرزاق حمدالله إلى النيابة العامة وصدق التنازل بإلإضافة إلى تنازل الموظفة عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين، وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة. وقال الهداف المغربي لـ“الرياضية“: ”سامحته ابتغاء وجه الله“.

وأعلن عبدالرزاق حمدالله اعتزال اللعب على المستوى الدولي اليوم الإثنين، وكتب حمدالله البالغ من العمر 28 عامًا، على حسابه في موقع ”إنستغرام“، ”السلام عليكم ورحمة الله .. لقد قررت أن أعتزل اللعب دوليًا“.

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شقيق الموظفة بمطار الملك خالد الدولي ينتقد ما كتب ونشر بمواقع التواصل من اخبار غير صحيحة لم تحدث في قضية اللاعب حمدالله#النصر pic.twitter.com/ZbIV0xY4Ol — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2019

عاجل.. حصريا ل #قناة_٢٤_الرياضية ..

الآن .. غانم الدوسري عم الموظفة بمطار الملك خالد الدولي يتوسط د صفوان السويكت رئيس #النصر و العضو الذهبي سلمان المالك الذي يقيم الان مأدبة عشاء بمناسبة انتهاء قضية اللاعب عبدالرزاق حمدلله pic.twitter.com/UGOdKieQwt — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2019

عاجل.. حصريا ل #قناة_٢٤_الرياضية ..

غانم الدوسري عم الموظفة بمطار الملك خالد الدولي يكشف عن نصراويته و ان ابناءه الثلاثة كانوا يمثلون #النصر في لعبة السباحة pic.twitter.com/QUlebo4l16 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2019

فيديو ..

عاجل.. حصريا ل #قناة_٢٤_الرياضية ..

الآن .. غانم الدوسري عم الموظفة بمطار الملك خالد الدولي يتوسط د صفوان السويكت رئيس #النصر و العضو الذهبي سلمان المالك الذي يقيم الان مأدبة عشاء بمناسبة انتهاء قضية اللاعب عبدالرزاق حمدلله pic.twitter.com/PdYsG4NaDC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2019

فيديو .. عاجل.. حصريا ل #قناة_٢٤_الرياضية ..

شقيق الموظفة بمطار الملك خالد الدولي ينتقد ما كتب ونشر بمواقع التواصل من اخبار غير صحيحة لم تحدث في قضية اللاعب حمدالله#النصر pic.twitter.com/ZbIV0xY4Ol — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 11, 2019