الفيصلي يلحق بركب المتأهلين لدور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين

تغلب نادي الفيصلي 3/0 على منافسه وج، اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأنهى الفيصلي الذي يدربه شاموسكا، الشوط الأول من المباراة، متفوقًا أداءً ونتيجةً بهدف سجّله البرازيلي لويس غوستافو بضربة رأس مميزة بعد متابعة عرضية متقنة من زميله يوسف الجبلي في الدقيقة 14.

وكاد عنابي سدير، يضيف المزيد على مدار أحداث الشوط، لولا تألق الحارس ودفاع وج.

وفي الشوط الثاني، أضاف يوسف الجبلي الهدف الثاني للفيصلي بعدما تسلم تمريرة من زميله أحمد أشرف داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة رائعة على يسار الحارس في الدقيقة 54.

واختتم عوض خريص، ثلاثية الفيصلي في الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بتفوق الفيصلي وتأهله إلى دور الـ32 من البطولة.

وضمنت أندية الهلال والنصر والأهلي والفتح والاتحاد التأهل إلى دور الـ32.