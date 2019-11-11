تحديد موعد مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد السعودي حدد موعد مباراة النصر والتعاون في كأس السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن الاتحاد السعودي حدد يوم الرابع من يناير 2020 موعدًا لمباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي.

وكان النصر تأهل لمباراة السوبر بعد تتويجه بالنسخة الاستثنائية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تُوج التعاون بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

وأقيمت 5 نسخ من مباراة السوبر، شهدت مشاركتين للنصر، لم تُكللا بالنجاح، إذ خسر العالمي في 2014 أمام الشباب بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي من المباراة، ثم عاد النصر للمشاركة في سوبر 2015، قبل الخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-0).

وفي النسخ الخمس، ستصبح نسخة 2019 هي النسخة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر بمنتصف الموسم، وكان من المقرر أن يقام سوبر 2017 بين الهلال والاتحاد في شهر يناير، قبل أن يتم إلغاء مباراة السوبر بعد تغيير مسماها إلى كأس ولي العهد، بدلًا من ”السوبر“.

وفي سبتمبر الماضي، نقلت وسائل إعلام سعودية عن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قوله: ”مباراة كأس السوبر بين النصر والتعاون ستقام في يناير المقبل، وسيتم تحديد الملعب والتاريخ لاحقًا“.

وسواءً تُوج النصر أو التعاون باللقب، فإن السوبر سيشهد بطلًا للمرة الأولى في تاريخه.