النساء يدخلن أي جزء من الملعب وبأي ملابس.. شروط إقامة السوبر الإسباني في السعودية

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن الشروط التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الموافقة على إقامة مباريات السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات مقبلة.

ونجحت المملكة العربية السعودية، في توقيع اتفاق احتضان مباريات كأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد لمدة 3 سنوات، بعد منافسة مع دول أمريكا وقطر والهند والصين.

وستشارك أندية برشلونة وفالنسيا وريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني الذي سيقام بنظام الكأس للمرة الأولى في التاريخ.

وواجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتراض الحكومة الإسبانية بإقامة السوبر في السعودية، حيث تم توقيع الاتفاق بالفعل مع التأكيد على إقامة المباريات بالشروط التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ستتمكن النساء من دخول أي جزء من الملعب خلال مباريات السوبر الإسباني بأي ملابس دون شروط.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة المباريات الخاصة بالسوبر الإسباني.

وتدخل النساء ملاعب بعض المناطق السعودية، لكن في جزء مخصص للعائلات فقط، بحسب ما تسمحه به السعودية حاليًا.

وقالت صحيفة ماركا، إن الاتحاد الإسباني يهتم جدًا لأدق التفاصيل؛ لكي يظهر السوبر الإسباني أمام العالم كله بأبهى صورة، ولإنه سيلعب خارج إسبانيا، كان حضور النساء بأريحية تامة وارتدائهن ما يردن وعدم تخصيص لهن قسم صغير بالملعب من أهم الشروط التي طال التفاوض عليها حتى وافقت السعودية.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن الاتحاد الإسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة المباريات في السعودية لـ3 سنوات مقبلة.

وبحسب ”أس“ فإن الاتحاد الإسباني سيوزع 20 مليونًا بين الأندية الأربعة المشاركة، وإن لم يكن التوزيع بالتساوي، وأضافت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاتحاد قوله: ”هناك اتفاق سرّي ولا يمكنك الكشف عن مقدار الأموال التي ستدخلها الأندية والاتحاد. لكن هذا عرض جيد وكان البديل هو اختفاء كأس السوبر“.

وأضاف المسؤول ”لقد كان قرارًا جيدًا ومدروسًا وواعيًا. نريد الذهاب إلى شبه الجزيرة العربية لأن لدينا دوافعنا، بالإضافة إلى ذلك هناك أموال بالطبع لكن هذه الأموال ستخصص بالكامل لكرة القدم النسائية“.‎

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني بين 8 و12 يناير.