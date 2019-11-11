تقارير: انتهاء قضية عبدالرزاق حمدالله وموظفة المطار بتنازل الطرفين

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي النصر السعودي، أبلغ محامي ناديه، صباح اليوم الاثنين، بتنازله عن قضيته، فجر الخميس الماضي، مع موظفة التفتيش بمطار الملك خالد الدولي.

وووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ عبر مصادرها الخاصة، فقد حضر المحامي إلى النيابة العامة وصدق التنازل بإلإضافة إلى تنازل الموظفة ”الرقيب العسكري“ عن حقها، وبذلك تغلق القضية تمامًا بتنازل الطرفين.

وسحب حمدالله شكواه تجاه أحد الموظفين الذي وجه له عبارات غير لائقة. وقال الهداف المغربي لـ“الرياضية“: ”سامحته ابتغاء وجه الله“.

يذكر أن حمدالله عند مغادرته فجر الخميس الرياض إلى نيويورك الأمريكية تبادل الاتهامات مع إحدى موظفات التفتيش في مطار الملك خالد الدولي وذلك بعد مرور زوجته الحامل تحت جهاز التفتيش الآلي، وتحولت القضية للشرطة وصولاً إلى النيابة العامة.

وكان حمدالله غادر مؤخرًا إلى أمريكا في إجازة قصيرة، وحرصت جماهير نادي النصر على مشاركة حمد الله لحظات استمتاعه بإجازته، حيث كتب أحد الجماهير أن مهاجم العالمي يستمتع في أمريكا، والصياح في الرياض.

وبدأ حمد الله في استعادة مستواه الفني المعهود، واقترب من انتزاع صدارة هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من إدواردو لاعب الهلال الذي يحتل الصدارة بـ 8 أهداف، فيما يلاحقه مهاجم النصر بـ 7 أهداف.