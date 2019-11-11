هل كانت مواجهة الأهلي ضد الجندل هي مباراة اعتزال حسين عبدالغني؟ (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة التقارير التي انتشرت أخيرًا بشأن قرب اعتزال حسين عبدالغني، نجم النادي الأهلي السعودي، وأن مباراة الفريق الأخيرة ضد الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين كانت الأخيرة للاعب مع ”الراقي“.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، في تصريحات لقناة 24 الرياضية، مساء الأحد: ”الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، قال لي إن الحديث بشأن اعتزال حسين عبدالغني لا أساس له من الصحة، وحسين عندما يعلن اعتزاله فأنا أعرف كيف وأمام أي فريق وكيف سوف يكون تكريمه“.

وأضاف: ”أما بهذه الطريقة فلا أرضاها لحسين أو لغير حسين، ولا أعرف كيف انطلقت الفكرة، والأمير منصور نفى ذلك قبل المباراة من الأساس، وحسين ليس بهذا اللاعب الذي يعتزل بهذه الطريقة وهي معيبة في حق الأهلي قبل حسين لو حدثت، وتوقيت اعتزاله هو من سيحدده اللاعب، واللاعب يعد من الأساطير والأمير منصور أكد لي أنه هو يحدد موعد الاعتزال ونحن مستعدون لتكريمه بالشكل اللائق“.

الإعلامي الرياضي "احمد الشمراني" : الامير منصور قال لي ان الحديث حول اعتزال حسين عبدالغني لا صحة له ، وحسين عندما يعلن اعتزاله فأنا اعرف كيف و امام اي فريق وكيف سوف يكون تكريمه #الحصاد_الرياضي#الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/mrqog7rpwP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 10, 2019

وكانت صحيفة ”البلاد“ السعودية أشارت إلى أن عبد الغني قرر وضع حد لمسيرته في الملاعب، واتخذ قرارًا بالاعتزال، بعد فترة طويلة في الملاعب.

عبد الغني انضم للأهلي عام 1995، وحقق معه الكثير من الألقاب، قبل الاحتراف في صفوف فريق نيوشاتل السويسري مطلع موسم 2009/2010.

وبعدها انتقل عبد الغني إلى صفوف النصر، الذي حقق معه 3 ألقاب، لينتقل إلى فريق فيريا البلغاري الذي تألق معه ليعود إلى الدوري السعودي من بوابة أحد.

وبعد موسم واحد في صفوف أحد، انتقل حسين عبد الغني في صيف 2019 إلى الأهلي.