تقارير: نادي النصر السعودي يجدد مفاوضاته لضم المغربي يونس بلهندة

كشفت تقارير صحفية تركية عن تجدد مفاوضات إدارة نادي النصر السعودي برئاسة الدكتور صفوان السويكت للتعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب وسط فريق غالاطة سراي التركي.

وكان النصر قد دخل في مفاوضات مع غالاطة سراي، من أجل ضم بلهندة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم تكلل بالنجاح.

وغاب متوسط ميدان المنتخب المغربي عن مباراة ناديه غالاطة سراي، بسبب شعوره بآلام حادة في الكعب، ما حال دون خوضه لقاء غازي عنتاب، ضمن الأسبوع الـ11 من الدوري التركي، خلال المباراة التي عرفت فوز الزوار بهدفين دون رد من توقيع عمر بايرام وسفيان فيغولي.

وأوضح النادي التركي سبب غياب لاعبه المغربي بعدما أكد خلال بيان رسمي أن اللاعب شعر بآلام حادة في الكعب خلال الحصة التدريبية بمدريد، ولم يستطع الحضور مع المجموعة لينال الضوء الأخضر للجوء للراحة وعدم السفر مع زملائه إلى مدينة غازي عنتاب.

وتربط بعض التقارير مستقبل يونس بلهندة بالخروج من ناديه الحالي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما بات خارج حسابات مدربه فاتح تريم بسبب تذبذب مستواه بالإضافة إلى مزاجيته فوق أرضية الملعب ولرغبة الإدارة في التخلص من راتبه السنوي والتعاقد مع لاعب آخر يحل مكانه.

ومنح غالاطة سراي الضوء الأخضر لرحيل بلهندة، البالغ 29 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تسبب في غضب جماهبر فريقه التركي، فضلًا عن تطاوله على زميله بالفريق ريان بابل.

وكانت فرق الاتحاد والأهلي والنصر قد تقدمت بعروض مالية مغرية لضم يونس بلهندة، خلال يناير 2019، ولكن وقتها تمسك مدرب جالطة سراي باللاعب ورفض التفريط في نجمه، إلا أنه في الوقت الراهن أصبح الوضع مختلفًا، لأن المدرب نفسه هو من رشح رحيله لبناء فريق جديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”sporx“ التركية، يوم الاثنين، فإن إدارة النصر بدأت المفاوضات مع بلهندة، ليتم ضمه إلى كتيبة العالمي خلال الانتقالات الشتوية.

وأكدت الصحيفة أن النادي التركي لن يفرط في اللاعب بأقل من 10 ملايين يورو.

وانتقل صانع الألعاب صاحب الـ29 عامًا من نادي دينامو كييف إلى غالاطة سراي عام 2017، مقابل 9.5 مليون يورو، وخاض مع الفريق التركي 80 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 21 هدفًا.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن تحرك إدارة النصر لتسويق المهاجم النيجيري أحمد موسى، بناء على رغبة البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، وضم محترف جديد يُحدث ربطًا وانسجامًا بين خطوط الفريق.

ويتألق مع النصر الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق ونور الدين أمرابط جناح ”العالمي“، فهل يكون للثنائي دور فعال في اقتراب مواطنهما يونس بلهندة من الانضمام لقلعة الذهب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؟