عناوين الصحف الرياضية العالمية والسعودية: ”هازارد هنا“.. و“ميسي دون أخطاء“.. ونادي الهلال يرفض التجارب (صور)

شكل فوز يوفنتوس على ميلان، وليفربول على مانشستر سيتي، ونتائج مباريات يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، وبداية تألق البلجيكي إيدين هازارد برفقة ريال مدريد وتألق ميسي، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف السعودية بوصول المنتخب السعودي لطشقند لمواجهة أوزبكستان وبالهلال السعودي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف العالمية والسعودية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي تطور مستواه برفقة ريال مدريد وبدأ يقدم مستوى جيدًا، وكتبت: ”هازارد“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول، وكتبت: ”موراتا يقود المطاردة“.

كما اهتمت بديربي إشبيلية، وكتبت: ”الديربي يقود إشبيلية لمراكز دوري الأبطال“.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتألقه برفقة برشلونة، واهتمت بالإحصائيات، وكتبت: ”52 ثنائية لميسي“، في إشارة لتسجيله 52 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

كما تحدثت عن الإصابات في برشلونة، وكتبت: ”برشلونة: 16 إصابة“.

كما اهتمت بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ليفربول يهزم مانشستر سيتي“.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن هزيمة إسبانيول أمام أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”إسبانيول يعيش أزمة في الليغا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقيادته لبرشلونة في الأوقات الصعبة للفوز، وكتبت: ”ميسي دون أخطاء“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول 3-1، وكتبت: ”واندا ميتروبوليتانو توقف ردة فعل إسبانيول“.

الصحيفة اهتمت بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر سيتي 3-1، وكتبت: ”ضربة حمراء في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وبيب غوارديولا يتخلف بـ9 نقاط“.

آس

ركزت الصحيفة على النجم اليلجيكي إيدن هازارد وتألقه في اللقاءات الأخيرة برفقة ريال مدريد، وكتبت: ”هازارد هنا“.

كما اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على إسبانيول وتحويل تأخره بهدف لفوز 3-1، وكتبت: ”موراتا يتحول لبطل في الريمونتادا“.

كما تحدثت عن ديربي إشبيلية، والذي انتهى لصالح إشبيلية على حساب ريال بيتيس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز أولمبيك مارسيليا على أولمبيك ليون 2-1 في قمة الدوري الفرنسي بفضل تألق نجمه ديمتري بايت، وكتبت: ”بايت وإجهاد“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس الصعب على ميلان 1-0 بهدف للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي دخل بديلا لكريستيانو رونالدو وأنقذ فريق السيدة العجوز.

الصحيفة اهتمت بفوز لاتسيو على ليتشي وخسارة روما أمام بارما والفوز الكبير لكالياري مفاجأة بداية الموسم على فيورنتينا.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ميلان 1-0 وعودته لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفضل نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، وكتبت: ”التغيير الحاسم لكريستيانو رونالدو“، و“شراكة ناجحة ساري – ديبالا“.

كما اهتمت بفوز كالياري الكبير على فيورنتينا ووجوده بين الأربعة الكبار في الدوري الإيطالي.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بأزمة نابولي المستمرة بين رئيس الفريق واللاعبين.

الصحف البريطانية

الغارديان

تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وتقدمهم في سباق الترتيب، وعنونت: ”تقبل ذلك“، ”ليفربول“ يتقدم بفارق 8 نقاط ولكن غوارديولا غاضب من تقنية الفيديو.

ميرور

ألقت الصحيفة الضوء في صدر صفحتها على غضب غواريولا، مدرب سيتي، من الحكام عقب مواجهة ليفربول، حيث توجه للحكم وصافحه بطريقة قوية، وعنونت: ”شكرًا على لاشيء“، بيب مصدوم من الحكم بعد جدال تقنية الفيديو بشأن لمسة يد أرنولد.

-”لا يمكن طرده“، آرسنال لن يتم إرهابهم من قبل الجماهير المزعجة لإقالة أوناي إيمري.

الصحافة السعودية

الرياضية

اهتمت ”الرياضية“ بعدة مواضيع أبرزها مواجهة المنتخب السعودي أمام أوزبكستان في تصفيات كاس العالم قطر 2022، وكتبت: ”الأخضر في طشقند“.

كما تحدثت عن الهلال السعودي، وكتبت: ”الهلال يرفض التجارب“.

الصحيفة اهتمت بعدة مواضيع وأجرت حوارًا مع الحارثي، الذي قال: ”بكيت بسبب الهلال“.

كما تحدثت عن لقاء القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي انتهى لصالح ليفربول وكتبت: ”ليفربول يكرم مانشستر سيتي“.