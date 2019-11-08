النيابة العامة تحقق في اتهام عبدالرزاق حمدالله بالاعتداء على موظفة أمن

ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن مصدرًا مسؤولًا في النيابة العامة، أكد مباشرةَ النيابة لإجراءات التحقيق في واقعة اتهام أحد لاعبي كرة القدم، بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“ فإن المصدر أشار إلى أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل الواقعة، واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

وأضافت عن المصدر تأكيده أن النيابة العامة ستحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، وأنها لن تتوانى في تطبيق النظام على الجميع.

يوم أمس الخميس ذكرت ”الرياضية“ أن عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر رفض التفتيش أثناء خروجه مع زوجته من المطار واشتبك مع رجال الأمن.

وأضافت أن قسم شرطة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أكمل تحقيقات قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وموظفة الأمن في تفتيش المطار تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بعد أخذ أقوال الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن حمدالله اشتبك لفظيًا مع الموظفة التي تحمل رتبة رقيب، بعد أن مرّت زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي، ما استفز زوجها كون الزوجة حاملًا، وادعت الموظفة في أقوالها أن حمدالله وجّه كلمات نابية تجاهها، وأنه تجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، في حين نفى اللاعب ذلك.

وأكملت ”الرياضية: ”تمت مراجعة كاميرات المطار، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ أقوال حمدالله وموظفة الأمن، حمدالله غادر شرطة المطار الساعة 14:20 ظهر الخميس، إلى منزله في الرياض، بعد أن رفضت الموظفة التنازل عن القضية وبالتالي منعه من السفر“.

وأوضحت الصحيفة: ”شخصيات في إدارة نادي النصر تجري اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة الأمنية في المطار رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية“.