إدارة نادي النصر السعودي تدرس ملاحقة مغردين بسبب قضية عبدالرزاق حمدالله

قالت مصادر إعلامية قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي إن الإدارة القانونية في النادي قد رصدت عددًا من تجاوزت المغردين تجاه المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبحسب المصادر فإن إدارة النصر لن تتهاون مع المغردين وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالطرق القانونية.

وكان المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قد رفض التفتيش أثناء خروجه مع زوجته من المطار واشتبك لفظيًا مع موظفة برتبة رقيب، ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن قسم شرطة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أكمل تحقيقات قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وموظفة الأمن في تفتيش المطار تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بعد أخذ أقوال الطرفين.

وأكملت ”الرياضية“: ”تم مراجعة كاميرات المطار، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ أقوال حمدالله وموظفة الأمن، حمدالله غادر شرطة المطار الساعة 14:20 ظهر الخميس، إلى منزله في الرياض، بعد أن رفضت الموظفة التنازل عن القضية وبالتالي منعه من السفر“.

وبحسب الإعلامي وليد الفراج، فإن هناك محاولات حثيثة للمصالحة وإنهاء القضية، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك حقًا للجهاز الأمني العسكري يجب اتخاذه حتى لو تنازلت السيدة العسكرية عن حقها.

وقالت مصادر قريبة للغاية من إدارة نادي النصر إن الموضوع بالفعل قد تم إغلاقه ولا وجود لأي مشاكل للاعب في الوقت الحالي.