وليد الفراج يشرح ما حدث بين عبدالرزاق حمدالله والسيدة ذات الرتبة العسكرية في مطار الرياض (فيديو)‎

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج تفاصيل اشتباك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي مع موظفة تحمل رتبة رقيب، داخل مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وسرد الفراج تفاصيل الواقعة قائلًا: ”حمدالله كان مسافرًا مع زوجته ورفض أن تخضع لجهاز كشف الأشعة لأن ذلك يمثل خطرًا عليها كونها سيدة حامل“.

وأضاف: ”المسؤول عن التفتيش في المطارات ليس وزارة الداخلية ولا الشرطة، بل جهاز أمني مهم، ولا يرتدون الزي الخاص بالشرطة ولهم زي معين باللون الأسود، وسيدات يعملون برتب عسكرية، قامت واحدة منهمن بتفتيش زوجة عبدالرزاق حمد الله“.

وتابع: ”بعد رفض زوجة المهاجم المغربي للخضوع لكشف الأشعة حدث تراشق بالكلام وانفعال في الغرفة، حتى تدخل بعض الأطراف وتم تسوية الأمر، وتم عمل محضر ومنع اللاعب من السفر وتم تحويل أوراقه للنيابة العامة“.

وكشف الفراج أن هناك محاولات حثيثة للمصالحة وإنهاء القضية، ولكن المشكلة تكمن في أن هناك حق للجهاز الأمني العسكري يجب اتخاذه حتى لو تنازلت السيدة العسكرية عن حقها.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يشرح قصة اللاعب حمدالله في مطار الرياض: حدث تراشق بالكلام ونقاش حاد فقط. pic.twitter.com/kXLIMIdbw4 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 7, 2019

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: السيدة ذات الرتبة العسكرية طلبت تطبيق الأنظمة وهناك محاولات لإنهاء القضية مع اللاعب حمدالله. pic.twitter.com/xDFAOChhX6 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 7, 2019

يذكر أن هذا الخبر أثار الكثير من الجدل واللغط في الأوساط السعودية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض ومستغرب من هذا التصرف.

لكن من بين المغردين على هاشتاغ #حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن، كان البعض يسرد بعض التفاصيل وقال أوجنى النصراوي للأبد: “ أن حمدالله كان يسافر مع زوجته الحامل ورفض أن تمر من جهاز الأشعة؛ نظرًا لخطورته وقد وافق رجال الأمن على ذلك وغادر بالفعل“.

وفي المقابل، قال آخرون إن زوجة المهاجم المغربي كان في تأشيرتها مشكلة، ولم تغادر واضطر مهاجم النصر لشن هجوم على رجال الأمن.

كما قال أحد المغردين، إن ”المحامي الخاص باللاعب رصد جميع التغريدات المسيئة ويتوعد أصاحبها بالمحاسبة القانونية، مؤكدًا أنهم سوف يواجهون عقوبتي السجن والغرامة المالية وذلك طبقًا لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

وبالطبع، كان من بين الذين هاجموا اللاعب جماهير الهلال، حيث قال علوش الهلال تحت نفس الهاشتاغ: ”هذا متعود يمشي ويبصق أنت مفكر رجل الأمن مثل لاعب في الملعب هناك معك لجنة الانحطاط والتبطح بس لمن يمس هذا الشيء رجل الأمن. رجال الأمن هم فخرنا وسندنا وعوننا وكل أمور الدولة عليهم، اسأل الحد الجنوبي أتمنى ينال عقوبته“.

وقاد حمدالله فريقه النصر للفوز على الفيصلي في مباراة مؤجلة، يوم الأربعاء، لاعتلاء القمة المحلية بالمشاركة مع الهلال.

وسيسعى النصر لاستغلال انشغال الهلال بخوض نهائي دوري أبطال آسيا والانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على الوحدة، يوم الأحد المقبل.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف مع النصر في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليقود العالمي إلى الصدارة برصيد 20 نقطة مع الهلال، ولعب كل منهما 9 مباريات، علمًا أن المهاجم المغربي سجل الموسم الماضي 35 هدفًا في فوز النصر بلقب المسابقة.