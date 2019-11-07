آخر تطورات أزمة عبدالرزاق حمدالله بعد اشتباكه لفظيًا مع موظفة تحمل رتبة رقيب‎

كشفت وسائل إعلام سعودية آخر تطورات اشتباك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر مع موظفة تحمل رتبة رقيب، اليوم الخميس.

وأشارت تقارير إلى أن عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، رفض التفتيش أثناء خروجه مع زوجته من المطار واشتبك مع رجال الأمن.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن قسم شرطة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أكمل تحقيقات قضية المغربي عبدالرزاق حمدالله وموظفة الأمن في تفتيش المطار تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة بعد أخذ أقوال الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن حمدالله اشتبك لفظيًا مع الموظفة التي تحمل رتبة رقيب، بعد أن مرّت زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي ما استفز زوجها كون الزوجة حاملًا، وادعت الموظفة في أقوالها أن حمدالله وجّه كلمات نابية تجاهها، وأنه تجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، فيما نفى اللاعب ذلك.

وأكملت ”الرياضية“: ”تم مراجعة كاميرات المطار، ورفع تقرير متكامل بعد أخذ أقوال حمدالله وموظفة الأمن، حمدالله غادر شرطة المطار الساعة 14:20 ظهر الخميس، إلى منزله في الرياض، بعد أن رفضت الموظفة التنازل عن القضية وبالتالي منعه من السفر“.

وأوضحت الصحيفة: ”شخصيات في إدارة نادي النصر تجري اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة الأمنية في المطار رغبة في إقناعها بالتنازل عن القضية“.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف مع النصر في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليقود العالمي إلى الصدارة برصيد 20 نقطة مع الهلال، ولعب كل منهما 9 مباريات، علمًا أن المهاجم المغربي سجل الموسم الماضي 35 هدفًا في فوز النصر بلقب المسابقة.