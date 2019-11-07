حقيقة اشتباك عبدالرزاق حمدالله مع رجال الأمن في المطار

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن عبدالرزاق حمدالله هداف نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، رفض التفتيش أثناء خروجه مع زوجته من المطار واشتبك مع رجال الأمن.

وقد أثار هذا الخبر الكثير من الجدل واللغط في الأوساط السعودية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض ومستغرب من هذا التصرف.

لكن من بين المغردين على هاشتاغ #حمدالله_يتهجم_على_رجال_الأمن، كان البعض يسرد بعض التفاصيل وقال أوجنى النصراوي للأبد: “ أن حمدالله كان يسافر مع زوجته الحامل ورفض أن تمر من جهاز الأشعة؛ نظرًا لخطورته وقد وافق رجال الأمن على ذلك وغادر بالفعل“.

وفي المقابل، قال آخرون إن زوجة المهاجم المغربي كان في تأشيرتها مشكلة، ولم تغادر واضطر مهاجم النصر لشن هجوم على رجال الأمن.

كما قال أحد المغردين، إن ”المحامي الخاص باللاعب رصد جميع التغريدات المسيئة ويتوعد أصاحبها بالمحاسبة القانونية، مؤكدًا أنهم سوف يواجهون عقوبتي السجن والغرامة المالية وذلك طبقًا لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية“.

وبالطبع، كان من بين الذين هاجموا اللاعب جماهير الهلال، حيث قال علوش الهلال تحت نفس الهاشتاغ: ”هذا متعود يمشي ويبصق أنت مفكر رجل الأمن مثل لاعب في الملعب هناك معك لجنة الانحطاط والتبطح بس لمن يمس هذا الشيء رجل الأمن. رجال الأمن هم فخرنا وسندنا وعوننا وكل أمور الدولة عليهم، اسأل الحد الجنوبي أتمنى ينال عقوبته“.

وقاد حمدالله فريقه النصر للفوز على الفيصلي في مباراة مؤجلة، يوم الأربعاء، لاعتلاء القمة المحلية بالمشاركة مع الهلال.

وسيسعى النصر لاستغلال انشغال الهلال بخوض نهائي دوري أبطال آسيا والانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفًا على الوحدة، يوم الأحد المقبل.

وانتصر النصر 2/0 على الفيصلي، أمس الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة متساويًا مع الهلال المتصدر بفارق الأهداف بعد أن لعب كل منهما 9 مباريات.

وتجاوز حامل اللقب تراجعه لينتصر في 4 مباريات متتالية، من بينها تغلبه على الهلال، بفضل تألق مهاجمه المغربي حمدالله الذي أحرز 5 أهداف في تلك المواجهات، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

وقال روي فيتوريا مدرب النصر عقب الفوز على الفيصلي، إن الفريق استعاد هويته، وأضاف المدرب البرتغالي: ”سجلنا هدفين وكان يمكننا زيادة الفارق. برزت هويتنا في السيطرة على جميع أنحاء الملعب حتى مع عدم امتلاك الكرة. كنا أقوياء في كل الظروف سواء في الدفاع أو الهجوم أو حتى في وسط الملعب“.

وسيستمتع حمدالله بمواجهة الوحدة بعدما أحرز 4 أهداف في الانتصار 4/0 خلال آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري، في مارس/ آذار الماضي.