صالح النعيمة يحمل كأس دوري أبطال آسيا قبيل مباراة الهلال وأوراوا ريدز

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل اختارت قائد الفريق السابق صالح النعيمة لحمل كأس بطولة دوري أبطال آسيا والدخول به قبيل بداية مباراة ذهاب نهائي البطولة أمام أوراوا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود.

ويحل أوراوا الياباني ضيفًا على نادي الهلال السعودي مساء يوم السبت المقبل بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وصول الكأس..

ووصل كأس دوري أبطال آسيا، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض مع وفد الاتحاد الآسيوي، الذي سيحضر ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني يوم السبت المقبل.

وتم وضع الكأس في ملعب جامعة الملك سعود، المعروف باسم ”محيط الرعب“، والذي ستقام عليه المباراة التي ستجمع الفريقين.

واحتفت جماهير الهلال عبر ”تويتر“ بالكأس، وقال مغرد: ”وصل إلى محيط الرعب.. ولن يغادر أبدًا“.

وأشارت مغردة باسم ”الملكة“: ”يا رب وما خاب من قال يا رب، تكتب هذه الكأس للهلال. اللهم أسعد كل قلب هتف وردد اسم الهلال“.

ووصلت بعثة فريق أوراوا ريد الياباني إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال مساء السبت القادم.

ويسعى الهلال للثأر من أوراوا ريد في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة في نسخة عام 2017.

يذكر أن الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا مواسم (1991-2000)، ما يعني أن آخر بطولة آسيوية للزعيم مضى عليها 19 عامًا، في حين حصل على الوصافة خلال أعوام (1986-1987-2014-2017).

من هو صالح النعيمة؟

وصالح محمد النعيمة، هو لاعب دولي سعودي سابق، لعب لنادي الهلال وحقق بطولات كثيرة مع ناديه والمنتخب السعودي.

وبحسب ويكيبديا، بدأ صالح النعيمة الملقب بـ“الامبراطور“ حياته الرياضية عام 1976 وهو يوم توقيعه رسميًا في كشوفات الهلال وظل لمدة عام كامل احتياطيًا، ثم سجل أول أهدافه مع النادي الأزرق في مرمى القادسية.

وفي 1990 أقيم حفل اعتزال كبير حضرة نخبة من نجوم المملكة العربية السعودية والخليج والعرب، وأقيمت مباراة بين الهلال ونجوم العالم بقيادة زيكو وانتهت بالتعادل 1/1.

واستطاع النعيمة قيادة المنتخب السعودي للحصول على كأس أمم آسيا عام 1984 وعام 1988.

ويعتبر صالح النعيمة رمزًا كرويًا في عالم الكرة السعودية والخليجية ومدرسة في الدفاع، ويعد موهبة نادرة في مركز قلب الدفاع.

ويذكر أن النعيمة سجل أربعة وأربعين هدفًا خلال مسيرته.