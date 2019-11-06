جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الفيصلي (صورة)

حقق نادي النصر فوزًا ثمينًا على الفيصلي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم عبد الرزاق حمد الله لصالح النصر في الدقيقة 11، ثم أضاف جوليانو دي باولا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

النتيجة رفعت رصيد الفريق الأصفر إلى 20 نقطة متساوياً مع غريمه الأزرق في الرصيد النقطي، حيث يتفوق الثاني بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة بضغط من جانب لاعبي فريق النصر وأثمر ذلك عن هدف مبكر برأسية هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مستفيداً من عكسية زميله سلطان الغنام سكنت شباك الحارس مصطفى ملائكة عند الدقيقة 11.

وضاعف البرازيلي جوليانو النتيجة لفريقه النصر بهدف ثاني، مستتفيداً من كرة ارتدت من القائم بعد رأسية نموذجية لسلطان الغنام عند الدقيقة 29 انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وكان البديل النيجيري أحمد موسى قريباً من تعزيز فوز النصر بهدف ثالث لكن القائم الأيسر أناب عن ملائكة في التصدي لتسديدته، ليطلق الإسباني أنطونيو لاهوز حكم المباراة صافرة النهاية بفوز النصر بهدفين دون مقابل للفيصلي.

وسيحل النصر ضيفاً على الوحدة 24 نوفمبر الحالي، بينما يواجه الفيصلي نظيره الأهلي قبلها بـ24 ساعة ضمن الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وفي وقت سابق فاز التعاون، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين، على مستضيفه الرائد بثلاثية دون رد في مباراة مؤجلة أخرى.

وشهدت المواجهة هدفا سريعا والاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.

وبعد مرور دقيقة ونصف فقط افتتح مد الله العليان التسجيل للتعاون من وضع انفراد بعد أن استفاد من تمريرة سيدريك أميسي.

وضاعف عبد المجيد السواط الغلة في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واعتقد ياسين برناوي أنه سجل هدفا ثالثا في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

وقبل دقيقتين من النهاية حصل أميسي على ركلة جزاء بعد الرجوع أيضا لحكم الفيديو المساعد ليحرز منها هيلدون الهدف الثالث للتعاون قبل أن يحصل على الإنذار الثاني بسبب طريقة احتفاله (ارتداء قناع سبايدر مان) ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء.

وكان العليان صاحب الهدف الأول طرد في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع التعاون رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات في المركز الخامس بينما توقف رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.