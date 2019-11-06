شاهد.. طرد لاعب نادي التعاون السعودي بعد احتفاله بقناع ”سبايدر مان“ بهدفه في شباك الرائد (فيديو)

تعرض هيلدون راموس، لاعب نادي التعاون، للطرد خلال مباراة فريقه ضد الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة لحساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وحقق فريق الكرة بنادي التعاون فوزًا على مضيفه الرائد بنتيجة (3-0).

وجاء طرد راموس بعد احتفاله بهدفه بارتداء قناع الشخصية الشهيرة ”سبايدر مان“، الذي كان يخفيه في الشورت الخاص به، ليقوم الحكم على الفور بإشهار الإنذار الثاني له ثم الطرد.

لحظة طرد حكم المباراة لاعب التعاون "هيلدون راموس" بعد تسجيله الهدف الثالث#الرائد_التعاون pic.twitter.com/AV07oIPmHf — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 6, 2019

وتقدم التعاون سريعًا في الدقيقة الثانية عبر أقدام مدالله العليان، ثم أضاف عبد المجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يختتم هيلدون مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وواصل التعاون المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد مدالله العليان للإنذار الثاني في الدقيقة 62، وطرد هيلدون أوجوستو في الدقيقة 90+1 للإنذار الثاني.

وحقق التعاون الانتصار الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويقفز إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.