 شاهد.. طرد لاعب نادي التعاون السعودي بعد احتفاله بقناع ”سبايدر مان“ بهدفه في شباك الرائد (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد.. طرد لاعب نادي التعاون السعودي بعد احتفاله بقناع ”سبايدر مان“ بهدفه في شباك الرائد (فيديو)

شاهد.. طرد لاعب نادي التعاون السعودي بعد احتفاله بقناع ”سبايدر مان“ بهدفه في شباك الرائد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرض هيلدون راموس، لاعب نادي التعاون، للطرد خلال مباراة فريقه ضد الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مؤجلة من المرحلة الرابعة لحساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وحقق فريق الكرة بنادي التعاون فوزًا على مضيفه الرائد بنتيجة (3-0).

وجاء طرد راموس بعد احتفاله بهدفه بارتداء قناع الشخصية الشهيرة ”سبايدر مان“، الذي كان يخفيه في الشورت الخاص به، ليقوم الحكم على الفور بإشهار الإنذار الثاني له ثم الطرد.

وتقدم التعاون سريعًا في الدقيقة الثانية عبر أقدام مدالله العليان، ثم أضاف عبد المجيد السواط الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يختتم هيلدون مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وواصل التعاون المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد مدالله العليان للإنذار الثاني في الدقيقة 62، وطرد هيلدون أوجوستو في الدقيقة 90+1 للإنذار الثاني.

وحقق التعاون الانتصار الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويقفز إلى المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز العاشر.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري السعودي
الرائد السعودي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة