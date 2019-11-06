جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف عبدالرزاق حمدالله في مباراة النصر ضد الفيصلي (صورة)

سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق النصر في شباك نظيره الفيصلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة مؤجلة بالدوري السعودي لكرة القدم بحثًا عن تحقيق الفوز لملاحقة الهلال المتصدر.

ورفع حمدالله رصيده إلى 7 أهداف ليرتقي للمركز الثاني وملاحقة كارلوس إدواردو، نجم الهلال، متصدر الترتيب بـ8 أهداف.

ويتطلع النصر لاستكمال مسلسل عروضه القوية في الفترة الأخيرة والانتصارات التي قدمها بالدوري في مواجهة مفاجآت الفيصلي الذي يسعى للظهور بصورة مميزة أمام حامل اللقب.

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، وبالتالي يعني الفوز اعتلاء حامل اللقب الصدارة لتفوقه على الهلال بالمواجهات المباشرة حتى الآن بالدوري.

وخاض النصر 8 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة ، وسجل الفريق الأصفر 11 هدفًا واستقبل هدفين فقط.. ويبقى المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق برصيد 6 أهداف.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة أيضًا بفارق الأهداف عن النصر والأهلي، وحقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة وحيدة وسجل 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.. ويعد هداف الفيصلي خالد الغامدي برصيد هدفين.

وتعادل الفريقان في آخر لقاء بينهما بالدوري خلال الموسم الماضي بهدفين لكل منهما يوم 10 يناير الماضي.