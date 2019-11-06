كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي

يخوض نادي النصر اختبارًا صعبًا أمام ضيفه الفيصلي، اليوم الأربعاء، في مواجهة مؤجلة بالدوري السعودي لكرة القدم بحثًا عن تحقيق الفوز لملاحقة الهلال المتصدر.

ويتطلع النصر لاستكمال مسلسل عروضه القوية في الفترة الأخيرة والانتصارات التي قدمها بالدوري في مواجهة مفاجآت الفيصلي الذي يسعى للظهور بصورة مميزة أمام حامل اللقب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري في الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports1 بصوت المعلق عبدالله الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 17 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، وبالتالي يعني الفوز اعتلاء حامل اللقب الصدارة لتفوقه على الهلال بالمواجهات المباشرة حتى الآن بالدوري.

وخاض النصر 8 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة ، وسجل الفريق الأصفر 11 هدفًا واستقبل هدفين فقط.. ويبقى المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق برصيد 6 أهداف.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع برصيد 17 نقطة أيضًا بفارق الأهداف عن النصر والأهلي، وحقق الفريق 5 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة وحيدة وسجل 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.. ويعد هداف الفيصلي خالد الغامدي برصيد هدفين.

وتعادل الفريقان في آخر لقاء بينهما بالدوري خلال الموسم الماضي بهدفين لكل منهما يوم 10 يناير الماضي.

النصر.. واعتلاء الصدارة

يبحث فريق النصر عن اعتلاء الصدارة بتحقيق الفوز في لقاء اليوم ضد الفيصلي، خاصة أن النصر قدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة وحقق الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري ضد الرائد والهلال خارج أرضه وأبها.

ولا يميل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، لإجراء تعديلات على التشكيلة التي اكتسح بها أبها برباعية نظيفة، وفضل فيتوريا إراحة اللاعب عبد الفتاح آدم لمزيد من تجهيزه بدنيًا وفنيًا.

ويعتمد فيتوريا على تشكيلة تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي البرازيلي مايكون بيريرا وعبد الله مادو وسلطان الغنام وعبد الرحمن العبيد في خط الدفاع، والثنائي البرازيلي بيتروس ماثيوس وجوليانو فيكتور بجانب عبد الله الخيبري والمغربي نور الدين أمرابط ويحيى الشهري في خط الوسط، بينما يقود الهجوم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الفيصلي.. والبحث عن مفاجأة

يبحث فريق الفيصلي عن تحقيق مفاجأة بقيادة مديره الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، خاصة أن صفوف الفريق مكتملة والفيصلي يقدم مستويات طيبة وينافس بقوة على المربع الذهبي هذا الموسم.

ويعتمد شاموسكا على الكرة الجماعية في تشكيلته التي تضم الحارس مصطفى ملائكة وأمامه الثنائي البرازيلي رافائيل سيلفا وإيغور روسي في قلب الدفاع، وخالد الغامدي الظهير الأيمن ومحمد قاسم الظهير الأيسر للدفاع.

ويقود خط الوسط الهولندي رولي بونيفاسيا والتريندادي خاليم هايلاند مع صانع الألعاب المغربي يوسف الجبلي والجناحين البرازيلي لويس جوستافو وخالد حسين، ويقود الهجوم البرازيلي ويليام ألفيس.

وقال أسامة نبيه، مدرب الكوكب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن النصر لديه دوافع قوية لتحقيق الفوز ولديه رغبة كبيرة في حصد النقاط الثلاث لاعتلاء الصدارة ومستوى الفريق في تصاعد.

وأضاف: ”النصر يملك استقرارًا فنيًا وتفاهمًا بين لاعبيه سواء دفاع أو هجوم، خاصة المثلث جوليانو وحمد الله وأمرابط، لكن الفيصلي أيضًا لديه مدرب مميز ويجيد غلق المساحات وتقديم كرة جماعية وتنظيم الكرات المرتدة“.