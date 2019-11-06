الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على فيديو لقائه بحكم مباراة الهلال وأوراوا قبل نهائي دوري أبطال آسيا

خرج الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق عن صمته، ليرد على مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن اتهامات له بلقاء حكم مباراة نهائي دوري أبطال آسيا ووفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الأمير عبد الرحمن عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“، يوم الأربعاء: ”يتم تداول هذا في الغروبات وهنا، على أنني وأخي أحمد نستقبل حكم نهائي آسيا وضيوفًا من الاتحاد الآسيوي“.

وأضاف: ”هذا الفديو من ليلتي في موسم الرياض قبل 12يومًا، وهذا أمير عبدالمجيد قائد الفرقة الموسيقية، أما ضيوف الاتحاد الآسيوي المزعومون فهم شركة بنش مارك المنظمة لليلة“.

ما يحدث بسبب التعصب وصل الى مرحلة العبث والجنون .. لاحول ولا قوة إلّا بالله — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 6, 2019

ونشر رئيس الهلال السابق تغريدة أخرى قال فيها: ”ما يحدث بسبب التعصب وصل إلى مرحلة العبث والجنون.. لا حول ولا قوة إلا بالله“.

وكان قد تداول بعض المغردين مقطع الفيديو المذكور وادعوا أن الأمير عبد الرحمن التقى حكم مباراة الهلال وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، إلى جانب وفد من الاتحاد الآسيوي، في إشارة إلى أن بن مساعد يحاول كسب ود طاقم التحكيم والاتحاد الآسيوي لتسهيل فوز ”الزعيم“ باللقب.

يذكر أن الهلال كان قد تجاوز السد القطري في نصف النهائي، بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع الفريق الياباني في النهائي للمرة الثانية بعد عام 2017.

لقاء الذهاب.. مفتاح اللقب

يبقى لقاء الذهاب في المملكة العربية السعودية بمثابة مفتاح التتويج باللقب القاري بالنسبة للهلال في النسخة الحالية 2019.

خسر الهلال اللقب في 2017 بعدما تعادلا في ملعبه بهدف لكل منهما في السعودية ثم خسر في لقاء الإياب في اليابان بهدف دون رد.

وسيكون لقاء الإياب أكثر صعوبة على الفريق السعودي، نظرًا للدعم الجماهيري الكبير للفريق الياباني الذي يستفيد أيضًا من عوامل الطقس التي يتأقلم عليها وبرودة الجو التي يتأثر بها لاعبو الهلال سلبًا.

كسب الثقة.. ودعم الفريق

يعاني الهلال دائمًا قبل نهائي دوري الأبطال أزمة ثقة، خاصة أن نتائج الفريق اهتزت أخيرًا وخسر الفريق أمام النصر ببطولة الدوري في ديربي الرياض بنتيجة 2-1 كما أنه خسر لقاء الإياب ضد السد القطري في نصف نهائي دوري الأبطال بنتيجة 4-2 في الرياض.

وتكرر السيناريو نفسه في عام 2017، بعد أن عانى الهلال من انتقادات حادة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الأسبق الذي كان يقود المهمة وقتها وهو ما يواجهه المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني الحالي خلال الفترة الأخيرة.

غلق المساحات

يعتمد الفريق الياباني على عامل السرعات وهو الأمر الذي يصنع الفارق دائمًا لصالح فرق شرق القارة ضد غربها، خاصة أن الإيقاع السريع يصب في صالح هذه الفرق.

ويتوجب على لوتشيسكو المدير الفني لفريق الهلال في مباراتي أوراوا الياباني غلق المساحات في وجه لاعبي الفريق الياباني خاصة في الأطراف، سيما أن هذا الجانب هو السلاح الأبرز لريد دياموند الذي يلعب بثلاثة مدافعين لإتاحة الفرصة أمام انطلاقات الظهيرين.