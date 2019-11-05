مباراة الأهلي ضد الجندل.. بصق متبادل بين يوسف البلايلي والسبيلة في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

التقطت كاميرات مباراة النادي الأهلي السعودي ضد الجندل لقطة مسيئة من الجزائري يوسف بلايلي ومنافسه إبراهيم ندا السبيلة، بعد اشتباك بسيط بين الطرفين، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهرت اللقطة قيام البلايلي بالبصق أولًا ليقوم إبراهيم ندا برد الأمر.

وعلق الإعلامي بسام اللحياني عبر حسابه على تويتر:“سكتت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على لقطة حمد الله التي وجدت تفسيرات عديدة حتى أصبحنا أمام ظاهرة دخيلة بدأت تتكرر في مسابقاتنا المحلية ثقافة البصق بسبب تهاون لجنة الانضباط ورضوخها للضغط الإعلامي“.

وأضاف:“على اتحاد الكرة أن يضرب بيد من حديد ويُوقف يوسف بلايلي ولاعب الجندل“.

سكتت #لجنة_الانضباط في اتحاد الكرة @saudiFF على لقطة حمد الله التي وجدت تفسيرات عديدة..

حتى اصبحنا امام ظاهرة دخيلة بدأت تتكرر في مسابقاتنا المحلية #ثقافة_البصق بسبب تهاون لجنة الانضباط ورضوخها للضغط الاعلامي.

على اتحاد الكرة ان يضرب بيد من حديد ويوقف #يوسف_بلايلي و لاعب الجندل https://t.co/T2t2FGTPW9 pic.twitter.com/ZRFc73NJbZ — بسام اللحياني (@bassamh02) November 5, 2019

وتعد المباراة هي الثالثة للسويسري كريستان جروس في ولايته الثالثة للأهلى السعودي، حيث خسر في البداية أمام الحزم بنتيجة 2/1، ثم صحح أوضاعه أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف في ديربي جدة الذي أقيم في إطار مباريات الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد طول انتظار، نجح النجم الجزائري الكبير يوسف بلايلي، بفك نحسه الذي لازمه مع فريقه الأهلي، منذ الانضمام إليه في الصيف.

وانتقل بلايلي، البالغ من العمر 27 سنة، إلى النادي الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من صفوف الترجي التونسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ3 ملايين يورو.

وسجل بلايلي، هدفًا في مرمى فريق الجندل، في الدقيقة 49، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وهذا الهدف هو الأول للنجم الجزائري، بعد 5 مباريات لعبها بقميص النادي الأهلي، لم يقدم فيها سوى أسيست واحد فقط إلى زملائه.